Sampdoria: rincorsa all'Europa, ma quanti infortuni!

Ormai è chiaro a tutti, la Sampdoria vuole l'Europa e siamo arrivati ad un punto del campionato dove si inizia a guardare la classifica e tirare i primi bilanci. I blucerchiati, attulamente sesti, hanno dimostrato pienamente, e con merito, di valere l'attuare posizione. Da qui alla fine resta da difendere quanto di buono costruito, la squadra è in palla e lo ha dimostrato domenica nel successo interno che gli uomini di Giampaolo hanno conquistato contro un avversario ostico come l'Udinese.

Ciò che però preoccupa gli ambienti blucerchiati è la situazione infortuni. La Sampdoria è in ansia per le condizioni di Gaston Ramirez. Il trequartista urugaiano è stato costretto al cambio nel primo tempo di Samp-Udinese, e non è riuscito a continuare. Sostituito al 44′, al suo posto è entrato Ricky Alvarez. Per Gaston si è trattato di un infortunio alla caviglia sinistra, e sarà costretto a saltare almeno le prossime due o tre partite. Nella giornata odierna (questo pomeriggio) è prevista la ripresa degli allenamenti a Bogliasco, per iniziare a preparare la trasferta di Bergamo. Alla ripresa saranno da valutare le condizioni di Bartosz Bereszynski, uscito anche lui malconcio domenica dal Ferraris e quelle di Valerio Verre. Da tenere a mente sempre Dennis Praet, fermo sempre per un guaio muscolare, assenza che pesa tanto poichè il biondo belga è stato - fino al giorno dell'infortunio - un'importante arma tattca, in grado di ricoprire più ruoli, mezzala e trequartista dietro alle due punte.

Intanto, il vice-commissario Figc, Alessandro Costacurta, ha inserito nella lista dei papabili commissari tecnici della Nazionale anche l'allenatore sampdoriano Giampaolo: "Conte, Ranieri, Mancini, tutti nomi di grandi allenatori che senza dubbio stiamo monitorando. Ancelotti invece sembra tirarsi fuori. Sto cercando un allenatore, non un selezionatore. Quindi non trascurerei i tecnici del campionato: Gasperini e Giampaolo sono bravissimi e farebbero bene, stanno dimostrando di saperci fare nelle rispettive squadre di club".