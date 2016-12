Il Toro mette il turbo per Iturbe

Iturbe nel mirino del Toro (it.uefa.com)

E' quella del prossimo 8 gennaio, quella di Sassuolo-Torino, primo impegno del 2016, la data che Gianluca Petrachi, mette nel mirino. In un mercato granata che si preannuncia ricco di movimenti, il primo obiettivo è infatti quello di mettere a disposizione di Sinisa Mihajlovic il primo rinforzo già per la sfida ai neroverdi e per il match di Coppa Italia contro il Milan di quattro giorni dopo. Un rinforzo che risponde al nome di Juan Manuel Iturbe, ai margini del progetto Roma e desideroso di rilanciarsi ad alti livelli. Un indizio su tutti, secondo quanto rivelato stamattina da Tuttosport, lascerebbe intuire il desiderio granata di chiudere in tempi brevi: secondo il quotidiano torinese, infatti, Josef Martinez e Mattia Aramu sarebbero stati invitati a cercare un'altra sistemazione. Se per il prodotto del vivaio si profila un'esperienza in prestito (Pescara la destinazione più probabile), per il venezuelano l'avventura granata sembrerebbe giunta al capolinea: su di lui non solo il Bologna, ma anche alcune compagini della Bundesliga.

Dopo aver trascorso le festività natalizie in patria, in Paraguay, Iturbe potrebbe quindi sbarcare direttamente a Torino, senza fare scalo a Roma. L'impressione è infatti quella che l'affare si farà, anche se restano da definire diversi dettagli. La Roma, infatti, sembra restìa a concedere il giocatore in prestito, dopo aver già ceduto ai granata, con la medesima formula, Iago Falque e Castan. Sembra quindi che i giallorossi abbiano chiesto a Cairo di riscattare già a gennaio l'esterno spagnolo. I rapporti Torino-Roma, comunque, dopo i numerosi affari recenti (Bruno Peres e Ljajic i più rilevanti) sono ottimi: la soluzione verrà trovata, Iturbe sarà presto un giocatore granata, una freccia in più nell'arco di Mihajlovic. Resta solo da definire quando e come, ma il paraguaiano arriverà con ogni probabilità all'ombra della Mole.