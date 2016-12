Toro, non solo acquisti: ecco chi può partire

Destinazione Pescara per Bovo (www.tuttomercatoweb.com)

Non solo acquisti. La sessione invernale di mercato che sta per aprirsi, per il Torino, sarà caratterizzata anche da diverse uscite: tra chi dirà "addio" e chi solamente "arrivederci", sono diversi i giocatori che nel prossimo gennaio potrebbero congedarsi dalla maglia granata. C'è il famigerato tetto alle rose imposto dalla riforma Tavecchio da rispettare, e c'è inoltre l'esigenza di non incappare nella problematica opposta a quella che ha afflitto Mihajlovic in questa prima parte di stagione: il Toro andrà sì sul mercato per "allungare" la truppa ed offrire al tecnico serbo un mazzo più ampio di alternative, ma allo stesso tempo è bene non arrivare ad avere una rosa troppo ampia, viatico per possibili malumori e musi lunghi da parte dei giocatori meno impiegati. E poi, fattore da non sottovalutare, anche questa sessione di mercato potrebbe portare nelle casse granata un buon tesoretto di liquidi freschi da reinvestire, anche se il Torino, sotto questo aspetto, di certo non si può lamentare: le cessioni estive di Glik, Maksimovic e Bruno Peres hanno infatti prodotto un attivo importante e il bilancio granata scoppia di salute.

Arlind Ajeti (www.tuttosport.com)

Al di là dei ragionamenti economico-finanziari, andiamo però a scoprire chi, nelle prossime settimane, potrebbe fare le valigie salutando Torino e il Torino. Per quanto riguarda il pacchetto difensivo, quasi sicuramente partirà Cesare Bovo: Pescara la sua destinazione più probabile. Proprio gli abruzzesi, insieme ad Empoli e Crotone, sarebbero interessati anche ad Arlind Ajeti, ma il centrale albanese, sceso in campo solo in Coppa Italia contro il Pisa, sarebbe fortemente intenzionato a rimanere in granata per giocarsi le sue chance.

Joel Obi (www.totonres.net)

A centrocampo, reparto che sarà sicuramente interessato da nuovi arrivi, gli uomini-mercato granata stanno cercando acquirenti per Joel Obi: il nigeriano nell'ultimo anno e mezzo a tinte granata ha raramente convinto, penalizzato anche da una muscolatura di cristallo. In bilico anche Acquah, che partirà per la Coppa d'Africa col suo Ghana: la sua posizione resta ancora da definire, nessuna eventualità può ad oggi essere esclusa. Poco spazio, finora, per Giuseppe Vives, uno dei senatori di questo Torino, unico reduce rimasto dalla stagione 2011-2012, l'ultima dei granata in Serie B: per l'ex Lecce è arrivato un sondaggio della Pro Vercelli, ma una sua partenza sembra altamente improbabile. Più verosimile la partenza in prestito di uno tra Sasa Lukic e Samuel Gustafson: uno dei due classe '96 verrà temporaneamente dirottato in Serie B, l'altro rimarrà alla casa madre.

Maxi Lopez (www.tuttosport.com)

Per quanto riguarda l'attacco, sembra giunta al capolinea l'avventura granata di Josef Martinez, al terzo anno a Torino senza mai riuscire a convincere fino in fondo: su di lui gli occhi del Bologna (con cui si vocifera di uno scambio con Donsah). Se ne andrà, ma solamente in prestito, anche Mattia Aramu: per il giovane prodotto del vivaio granata si profila un duello Pescara-Pro Vercelli. Da valutare la posizione di Maxi Lopez, chiuso in questa stagione dal modulo ad una sola punta previsto da Mihajlovic e dalla contemporanea esplosione di Andrea Belotti. Su di lui hanno messo gli occhi il Bologna ed i brasiliani del Gremio, ma non è detto che l'argentino lasci Torino già a gennaio: la situazione si farà più chiara nelle prossime settimane. Per il momento, la certezza è una: sotto la Mole, a gennaio, si vedrà un gran via vai.