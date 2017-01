Torino, UFFICIALE l'arrivo di Iturbe. Riscattato anche Iago Falque

Iturbe con Petrachi, torinofc.it

L'affare era nell'aria ormai da diversi giorni e a sancirlo mancavano solo le ufficialità, ma ora sono arrivate anche quelle e allora l'operazione può dirsi davvero conclusa. Il Torino prende dalla Roma Juan Manuel Iturbe in prestito con diritto di riscatto e in contemporanea esercita da subito il diritto di riscatto per Iago Falque, arrivato in prestito la scorsa estate.

Questo il comunicato relativo ad Iturbe apparso sul sito ufficiale granata: "Il Torino Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'AS Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Iturbe." Queste invece le prime parole del presidente Cairo che già nei giorni scorsi aveva espresso un particolare gradimento per l'argentino: "Iturbe è un attaccante completo, un esterno dalle riconosciute capacità. Crediamo che abbia tutte le qualità per poter essere un innesto di grande spessore nel nostro organico: le sue aspettative sono identiche alle nostre, la volontà è quella di fare sempre meglio, senza porsi limiti. A nome di tutta la Società accolgo dunque Juan con il più cordiale benvenuto: buon lavoro e tantissime soddisfazioni."

Iago Falque, torinofc.it

Legata a questo affare c'era anche la possibilità di riscattare da subito anche Iago Falque per farlo diventare tutto di proprietà del Torino. Le prestazioni dell'esterno hanno convinto nella prima parte di stagione e allora ecco la decisione della società granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione di riscatto e di aver acquisito a titolo definitivo, dall’AS Roma, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iago Falque." Anche per questa operazione è arrivato il commento di Cairo: "Siamo estremamente contenti di aver acquisito a titolo definitivo Iago Falque, tanto che abbiamo esercitato il diritto di riscatto con diversi mesi di anticipo rispetto agli accordi stipulati con la Roma. Iago, oltre a essere un calciatore dalle qualità importanti e in grado di offrire un ottimo rendimento, è un ragazzo solare che si è subito inserito a meraviglia nel nostro gruppo. In più di un’occasione, anche pubblicamente, ha manifestato il desiderio di poter giocare in una squadra e in un ambiente per lui così congeniali: la sua felicità è dunque la nostra."