Serie A: contro il Monza buoni spunti per il Torino

Una festa per tutti i presenti. Potrebbe essere così definita l'amichevole tra Monza e Torino, vinta dai granata per 0-1. Nonostante il risultato "ristretto", infatti, Mihajlovic, ha ricevuto tanti buoni spunti dai suoi e dal nuovo acquisto Iturbe, prelevato dalla Roma e subito pimpante quando, nel secondo tempo, è stato chiamato in casa. Il paraguaiano ha saggiato dunque il campo, provando i primi movimenti in un modulo con cui potrà perfettamente esaltare le proprie doti tecniche ed offensive.

La gara, allestita in circa due giorni dal patron del Torino Urbano Cairo, è stata decisa da un gol di Obi al minuto numero trentuno, con il Monza che dunque ha saputo tener testa in maniera gagliarda ai più forti avversari.

Nonostante le tante note positive, l'ex allenatore del Milan dovrà valutare nei prossimi giorni le condizioni di Leandro Castan, in dubbio per il prossimo match contro il Sassuolo a causa di una febbre che lo ha tenuto fermo dal rettangolo di gioco nella gara di oggi. Ancora differenziato causa influenza, infine, per Baselli, anch'egli in dubbio per la prossima gara dei granata.