Sassuolo e Torino combattono, ma lo 0-0 la fa da padrone

Torino: TORINO (4-3-3) : HART; ZAPPACOSTA, ROSSETTINI, MORETTI (84' CASTAN), BARRECA; BENASSI, VALDIFIORI, OBI (78' BASELLI); IAGO FALQUE, BELOTTI, LJAJIC (68' ITURBE). ALL.: MIHAJLOVIC

Sassuolo: SASSUOLO (4-3-3) : CONSIGLI; LIROLA, LETSCHERT, ACERBI, PELUSO; AQUILANI, SENSI, RAGUSA; RICCI (78' MATRI), DEFREL, POLITANO (72' BERARDI). ALL.: DI FRANCESCO

Sassuolo in un momento fortemente delicato, reduce da 3 sconfitte consecutive e con vantaggio sulle squadre della zona retrocessione non molto sicuro; Torino che invece, dopo aver ritrovato la vittoria nell'ultimo turno del 2016 contro il Genoa, punta a rifarsi sotto per le zone alte della classifica.

Per la loro prima partita del 2017 le due squadre si schierano a specchio, entrambe con il 4-3-3 : per i padroni di casa le novità sono Letschert centrale di difesa, l'esordio di Aquilani e lo spostamento di Ragusa a centrocampo; per gli ospiti Obi insieme a Benassi e Valdifiori al centro, classico tridente Iago Falque, Belotti e Ljajic.

Ritmi alti fin dai primi minuti, ma anche troppe azioni confusionarie sia da una parte che dall'altra: è il Torino a sembrare maggiormente in palla, ma i granata per la prima mezz'ora faticano a creare occasioni concrete. Al 32' però è Belotti, ben servito in area, a sprecare mandando di poco alto con il destro; negli ultimi due minuti del primo tempo inoltre gli ospiti falliscono altre due opportunità: la prima ancora con Belotti, la cui ottima rovesciata termina a lato, e la seconda con Rossettini che, dopo un'ottima discesa di Ljajic sulla sinistra, calcia di poco fuori da pochi passi.

Il secondo tempo è maggiormente equilibrato, con il Sassuolo deciso a provare qualche sortita offensiva in più. Al 72' il pubblico di Reggio Emilia accoglie con entusiasmo il rientro di Berardi dopo un lungo infortunio, ma il classe '94 non riuscirà ad incidere nei minuti rimanenti. Le uniche vere occasioni infatti si possono considerare la punizione di Iago Falque all'85' che passa vicinissima al palo alla destra di Consigli, e il destro di Lirola al 93' che sfiora la traversa.

Sassuolo quindicesimo a 18 punti, a +8 sulla zona retrocessione; Torino a 29 punti, ottavo posto a -4 dalla zona Europa League.