Mihajlovic: "Sono dispiaciuto, dovevamo vincere"

Google Plus

Mihajlovic mentre segue il suo Torino | Source: www.tuttosport.com

Uno 0-0 che, ai fatti, accontenta poco sia Sassuolo che Torino, le cui rispettive classifiche non subiscono eccessive variazioni. A causa del pari, infatti, i neroverdi si portano a +8 dalla terzultima, condizione resa reale soprattutto grazie ai passi falsi delle altre, piuttosto che grazie alle prestazione dei ragazzi terribili di Di Francesco. I granata di Mhajlovic, invece, perdono terreno in classifica, scivolando a -6 dall'Europa League, obiettivo lungamente sognato dal Toro per buona parte del girone di andata.

Parlando del match, novanta minuti senza gol, molto amareggiato Sinisa Mihajlovic, che ai microfoni di Rai Sport non ha nascosto la delusione: "Sono molto amareggiato - ha confermato l'ex allenatore del Milan - perché abbiamo fatto noi la gara. Dovevamo prenderci la vittoria con cattiveria, ma non ci siamo riusciti". E, parlando del Sassuolo, l'allenatore serbo non risparmia elogi: "Sono una squadra molto forte, hanno pagato il doppio impegno, ma usciranno alla distanza".

Più pacato invece, ai microfoni di Sky Sport, Andrea Belotti, attaccante del Torino al centro di un ottimo momento di forma: "Abbiamo ottenuto un buon punto su un campo difficile, ora dobbiamo continuare a lavorare e fare la nostra strada". Parole da leader, da parte di chi si gode il meritato plauso dopo anni di sacrificio e soddisfazioni a metà. E, analizzando il proprio futuro, il Gallo non si sbilancia: "Ora penso solo al Torino: devo rimanere umile ed andare avanti".