Torino, Mihajlovic: "A San Siro con fiducia, con il Milan non è impossibile"

Sinisa Mihajlovic, gazzetta.it

Il Milan è stato il recente passato di Sinisa Mihajlovic, il Torino è il suo presente e probabilmente sarà anche il futuro, visto che nelle ultime settimane il serbo ha detto no ad una ricca proposta cinese per continuare a portare avanti il progetto granata. Un progetto che ha nel ritorno in Europa uno dei suoi obiettivi principali con il campionato come via principale. Attenzione, però, a non dimenticare la Coppa Italia.

Proprio contro i rossoneri, domani sera a San Siro, Mihajlovic sfiderà Montella in gara secca per passare il turno. Prima di due sfide nel giro di pochi giorni, visto che Lunedì sera allo stadio Grande Torino ci sarà la sfida di campionato, prima del girone di ritorno. Come dice Mihajlovic in conferenza stampa, però, meglio pensare ad una partita per volta: "Nelle partite secche sinora abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti e quindi andiamo a San Siro fiduciosi, cercando di passare il turno. Sappiamo che non sarà facile, ma anche che non è impossibile: noi dobbiamo solo pensare a fare bene la nostra partita. Cambierò il meno possibile. Per andare in Europa ci sono tante strade e una di queste è la coppa Italia. Si tratta di una competizione importante dove non basta solo fare bella figura."

La prospettiva di affrontare la Juventus di Allegri al turno successivo potrebbe dare ulteriore slancio ai granata, ma prima bisogna superare l'ostacolo Milan, reduce dalla vittoria sofferta contro il Cagliari e vice campione in carica della Coppa Italia. Anche ai rossoneri non mancheranno le motivazioni, tra il fatto di poter vincere un altro trofeo e la voglia di continuare a vincere. Di seguito l'elenco dei convocati in casa Torino, fra cui spiccano le assenza di Castan e Iago Falque:



PORTIERI: Tommaso CUCCHIETTI, Joe HART, Daniele PADELLI

DIFENSORI: Arlind AJETI, Antonio BARRECA, CARLAO (maglia numero 5), Lorenzo DE SILVESTRI, Emiliano MORETTI, Luca ROSSETTINI, Davide ZAPPACOSTA

CENTROCAMPISTI: Daniele BASELLI, Marco BENASSI, Samuel GUSTAFSON, Sasa LUKIC, Joel OBI, Mirko VALDIFIORI

ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Lucas BOYE’, Juan ITURBE, Adem LJAJIC, Maxi LOPEZ, Josef MARTINEZ