Serie A: il Torino sonda Oscar Hiljemark

Hiljemark in azione contro Kondogbia | source: calciomercato.com

Oscar Hiljemark nel mirino del Torino. Dopo aver affascinato la Roma, il centrocampista svedese ha attirato anche il club granata, deciso a rinforzarsi trovando sostituti adeguati a Benassi e Baselli. Calciatore ancora giovane ma già molto esperto del nostro campionato, l'ex atleta del PSV Eindhoven è uno dei pochi punti fermi del Palermo, al centro di un infelice momento che sta conducendo i rosanero verso il baratro della Lega B.

Nato come centrale puro, Hiljemark potrebbe anche occupare la posizione di mediano e di trequartista, anche se, date le sue caratteristiche, si sposerebbe perfettamente con il credo tattico di Sinisa Mihajlovic. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il Toro avrebbe offerto 2.5 milioni al Palermo, proposta che verrà valutata dai siciliani nelle prossime ore. Molto probabile, comunque, una risposta distaccata da parte della società di Zamparini, che potrebbe così dare il via ad un'asta per il calciatore.