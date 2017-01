Torino - Atalanta diretta, LIVE Serie A 2016/17 (12:30)

Aggiorna il contenuto

Live Serie A, diretta Torino - Atalanta

I collaboratori di Gasperini sostituiscono il tecnico, ancora squalificato. Fumagalli "È uno scontro diretto, una formazione strutturata per raggiungere l’Europa, siamo davanti a loro, in casa hanno fatto ottime partite, sappiamo che è una partita tosta, ma noi ce la giocheremo senza pensare troppo a quello che sarà"

Mihajlovic "Ho detto alcune cose ai ragazzi, e voglio dirle anche a voi e ai tifosi: non esiste affrontare metà campionato senza un obiettivo. - ha spiegato Mihajlovic di fronte ai giornalisti - Il nostro è migliorare rispetto all’andata, facendo i conti partita dopo partita. E combatteremo anche contro noi stessi. Se nel ritorno avremmo fatto meglio, la nostra stagione sarà positiva". Senza peli sulla lingua il tecnico nella conferenza della vigilia.

Le parole della vigilia

Gasperini ritrova Kessie dopo la Coppa d'Africa -- un paio di allenamenti con i compagni per lui - difficile però l'azzardo dal primo minuto. Freuler - Grassi, questa la probabile coppia di mezzo, con Kurtic a ridosso del duo Gomez - Petagna. Spinazzola e Conti controllano l'esterno, Masiello, Caldara e Zukanovic compongono il terzetto di difesa. Tra i pali Berisha.

Per la gara odierna, alcune defezioni nel Toro. Fuori Avelar, Zappacosta, Castan, Molinaro e Acquah. 4-3-3, nessuna novità in termini di modulo, un solo ballottaggio in essere, tra Baselli e Obi. A proiezione offensiva il primo, di maggior impatto fisico il secondo. Valdifiori in regia, Benassi il punto di riferimento a centrocampo. Belotti gode dell'appoggio di Iago e Ljajic. A protezione di Hart, De Silvestri, Rossettini, Moretti e Barreca. Parte dalla panchina Iturbe.

Le probabili formazioni

In classifica, l'Atalanta occupa attualmente la sesta posizione a quota 38. Due lunghezze sopra la Lazio, KO nell'anticipo con il Chievo. Gasperini, con una vittoria, può rispondere all'Inter e scalare un ulteriore gradino. Il Torino, di contro, si ritrova in una sorta di limbo, dopo le recenti fatiche. 30 punti all'attivo, la zona Europa è ormai puntino sbiadito all'orizzonte.

Diretta live Torino - Atalanta

L'Atalanta, invece, sembra non accusare le partenze invernali. Senza Kessie e Gagliardini, con qualche giocatore non al meglio, ribalta per nuove promesse. Affermazione di misura sulla Sampdoria ed entusiasmo alle stelle.

Dopo il pari con il Milan - primo tempo straripante, ripresa in difetto - brutta caduta al Dall'Ara per il Torino. Due gol al passivo, la furia di Mihajlovic nel post gara. La conferma di un rendimento esterno non da grande squadra. Importante ritrovare le coordinate quest'oggi.

Benvenuti alla diretta scritta live e online di Torino - Atalanta (12.30), incontro valido per la 22° giornata della Serie A Tim 2016/2017. Si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino, dirige l'incontro il signor Damato.