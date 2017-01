Torino e Atalanta si spartiscono il bottino: finisce 1-1 all'Olimpico

Google Plus

NOTE: Si gioca allo stadio Olimpico di Torino alle ore 12:30, gara valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2016/17.

Atalanta: ATALANTA (3-4-1-2) : BERISHA; TOLOI, CALDARA, ZUKANOVIC; A.CONTI, GRASSI (46' KESSIE), FREULER, SPINAZZOLA; KURTIC; PETAGNA (87' PESIC), GOMEZ (85' D'ALESSANDRO). ALL.: GASPERINI

Torino: TORINO (4-3-3) : HART; DE SILVESTRI, ROSSETTINI, MORETTI, BARRECA; BENASSI, VALDIFIORI (73' ITURBE), OBI (30' BASELLI); IAGO FALQUE, BELOTTI, LJAJIC. ALL.: MIHAJLOVIC

All'Olimpico Grande Torino le due squadre si spartiscono la posta in palio: 1-1, a Iago Falqué risponde Petagna. Il Torino non migliora il rendimento che vede una sola vittoria nelle ultime 7 partite e non riesce riavvicinarsi alla zona Europa, Atalanta che invece nelle ultime 4 gare ha ottenuto 10 punti su 15.

Moduli classici per le due compagini: granata con un 4-3-3, De Silvestri al posto dell'infortunato Zappacosta, Obi a centrocampo, Baselli in panchina; nerazzurri con 3-4-1-2, Grassi e Freuler a centrocampo, tandem Petagna-Gomez in avanti.

Avvio più deciso del Torino, e all'8' il tiro a giro di Ljajic esce di poco alla destra di Berisha; basta poco ai padroni di casa per andare in vantaggio, infatti al 16' il cross di Barreca viene tramutato in rete da Iago Falque di testa. L'Atalanta subisce il colpo e fatica a reagire. Dopo la mezz'ora però gli orobici danno segni di vita, prima quando da corner Barreca rischia l'autogol deviando sulla traversa, poi dopo due minuti con Gomez, che tenta di sorprendere Hart direttamente da angolo, ma l'ex City è attento e devia. Al 36' il portiere granata risolve di nuovo una mischia in area, e un minuto dopo altra botta di Gomez, respinta di Hart e mancato tap-in da parte di Conti.

Al contrario della prima frazione è l'Atalanta nel corso della ripresa a imporre i propri ritmi di gioco, anche se in difesa il Torino sembra non sbandare. Al 66' però Conti propone un filtrante al centro, Petagna stoppa e girandosi trafigge Hart. Il Torino non reagisce e Kurtic pochi minuti dopo spara alle stelle il raddoppio; tornano a farsi vedere i granata all'82', con una punizione di Ljajic che sfiora il palo. Sono gli ospiti però a provarci maggiormente fino all'ultimo, senza però effettivamente riuscire a portare a casa il bottino completo.

Torino con 31 punti e troppo distante dalla zona Europa League, Atalanta ora a quota 39, nonostante il mancato sorpasso alla Lazio gli orobici mantengono momentaneamente un ottimo sesto posto.