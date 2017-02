Serie A: il Torino deve fare i conti con l'emergenza difesa, possibile Lukic dal 1'?

I giocatori del Torino esultano dopo un goal al Pescara | Source: it.eurosport.com

In vista del delicatissimo posticipo contro la Fiorentina, match che metterà gli uomini di Mihajlovic di fronte ad una squadra ferita dopo il crollo europeo, continua a pieni ritmi la preparazione del Torino, che contro i toscani dovrà fare i conti con l'emergenza in difesa. Tornato anche Barreca dallo stage della Nazionale, infatti, i granata non potranno contare su Castan e Rossettini, ancora non al top della forma. Davanti ad Hart, dunque, l'ex mister del Milan dovrebbe lanciare Moretti ed Ajeti, accantonando definitivamente l'idea di De Silvestri centrale.

Sulle fasce, nessun dubbio per Zappacosta e Barreca, pronti a sostenere gli esterni alti Iago Falque e Ljajic, certissimi del posto nel tridente completato dal Gallo Belotti. Nella zona centrale del campo, escluso il titolare fisso Benassi, potrebbe riposare uno tra Valdifiori e Baselli, con le riserve pronte a dire la loro. Al posto del regista, scalpita Lukic, mentre dovrebbe essere Acquah la seconda scelta di Mihajlovic per far riposare Baselli.

"Non ho mai sentito nessuno del Napoli e neanche dall'Inter, dal momento che è stato accostato anche ai nerazzurri. Però devo dire che con Giuntoli non ci ho mai parlato" - ha detto l'agente di Barreca in merito ad un suo passaggio al Napoli - Barreca ha un contratto con il Torino fino al 2021, quindi non si tratta neanche di di un calciatore in scadenza di contratto. In questo caso sarebbe stato un discorso diverso, ma ci sono quattro anni di contratto quindi al momento parliamo del nulla".

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Ljajic, Belotti, Iago Falque.