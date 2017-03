Tutti pazzi per Belotti: follie dalla Premier?

Fonte immagine: Torino FC

Ventidue segnature. Un gol ogni novantaquattro minuti in campo. And counting. Inglese non casuale, perchè potrebbe essere la lingua che Andrea Belotti parlerà tra qualche mese. Le prestazioni dell'attaccante di proprietà del Torino non stanno passando di certo inosservate. E come potrebbe essere altrimenti, andrebbe aggiunto. In Premier League sono diverse le squadre che hanno gettato gli occhi addosso al Gallo, sul quale Cairo ha posto una clausola da 100 milioni di Euro valida solo per l'estero. Soldi che, stando ai rumors, potrebbero entrare presto nelle casse del presidente granata.

La prima ad interessarsi a Belotti, stando alle parole di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Toro, è stata l'Arsenal, che a gennaio avrebbe offerto 65 milioni per portarlo nel nord di Londra. Proposta rispedita al mittente, mai i piemontesi avrebbero rinunciato alla propria punta di diamante a metà stagione. Un mese prima, inoltre, era stato reso noto il rinnovo di contratto, con suddetta clausola. Non è però detto che i Gunners si siano dati per vinti, anzi: l'attaccante potrebbe approdare nel Nord di Londra in estate.

Esiste però una forte concorrenza di altre squadre di vertice in Premier. Su tutte è il Chelsea la più interessata, stando ai rumors. L'attaccante piace e non poco ad Antonio Conte, che sarebbe disposto a fare follie per accaparrarselo, soprattutto se Diego Costa dovesse lasciare l'Inghilterra, ipotesi tutt'altro che remota, sempre secondo le voci. Le stesse che danno in corsa, nelle ultime ore, anche le due di Manchester.

Il City di Guardiola è prossimo alla separazione con Aguero, soprattutto per un rapporto non del tutto idilliaco con Guardiola, e il Gallo potrebbe essere l'uomo giusto per rappresentare l'attaccante puro, di carattere, con tanti gol nei piedi, da affiancare (o alternare) a Gabriel Jesus. Lo United invece potrebbe puntare su Belotti prima da rimpiazzo per Ibrahimovic, poi come punta del futuro: lo svedese va infatti per i 36 il prossimo ottobre. E i soldi, per i Red Devils come per le altre, non sono certo un problema...