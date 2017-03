Torino, cominciano i contatti con il City per Joe Hart, ww.skysports.com

La prestazione contro il Palermo è quella di una squadra convalescente, non ancora fuori da quell’involuzione che si manifesta già da parecchio tempo, e lunedì sera si va a Roma contro una Lazio in formissima. Il Torino comincia a pensare alla trasferta dell’Olimpico tra campo e mercato, di cui si dovrà inevitabilmente parlare in estate. Il nome che catalizza le attenzioni è quello del portiere Joe Hart, in prestito dal Manchester City, autore finora di una stagione soddisfacente, con qualche battuta a vuoto.

Sull’inglese è piombato il Liverpool, alla ricerca di un estremo difensore più affidabile di Mignolet e Karius. Urbano Cairo vorrebbe prolungare il prestito, visto che la richiesta di riscatto da parte dei Citizens è alta – attorno ai 20 milioni – nonostante Pep Guardiola abbia già fatto sapere di non rivolere Hart nella sua rosa. La dirigenza inglese potrebbe però sfruttare l’occasione per parlare con i granata di un ragazzo che si sta mettendo in luce in maniera dirompente e che ha già attirato le attenzioni di mezza Europa: si tratta ovviamente di Andrea Belotti.

22 reti in Serie A fino ad ora, www.torinofc.it

Il Gallo è l’attuale capocannoniere della Serie A e si sa che i bomber prolifici fanno gola a tutti, soprattutto se non è certo che il cannoniere principe della squadra – nel caso del City si parla di Aguero – rimanga effettivamente nella prossima stagione. La clausola per l’estero è fissata a quota 100 milioni e certamente Cairo non accetterà sconti, anche se dovesse rinunciare al portiere.

Sul fronte campo invece la squadra si è ritrovata al centro Sisport oggi pomeriggio, dopo due giorni di riposo concessi da Sinisa Mihajlovic. La seduta prevedeva una sessione di esercizi attacco contro difesa, poi una partitella ad una porta per concludere infine con la fase atletica che comprendeva allunghi e cambi di direzione. Assenti Valdifiori, che ha assistito al lavoro dei compagni da bordocampo, ed il lungodegente Avelar, recuperato dal grave infortunio ma non ancora a disposizione per il reintegro in gruppo. Domani mattina alle ore 10 si apre la vendita dei biglietti per assistere al prossimo match casalingo, quello di sabato 18 alle 18 contro l’Inter.