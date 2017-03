Torino, Mihajlovic: "La Lazio è la squadra più in forma di tutto il campionato"

Sinisa Mihajlovic, radiogoal24.it

Il Torino di Sinisa Mihajlovic misura la temperatura del proprio momento di forma contro la Lazio di Simone Inzaghi, formazione caldissima in questo periodo, come dimostrano i recenti risultati in campionato e Coppa Italia. I biancocelesti sono in corsa per l'Europa, mentre i granata hanno sognato per qualche settimana di poter entrare in corsa, ma una serie di risultati poco esaltanti nelle scorse settimane li ha sistemati in una posizione di classifica tranquilla e al riparo da rischi, ma che comunque non autorizza a particolari sogni.

In conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha presentato in questo modo la sfida contro la Lazio: "Affrontiamo la squadra più in forma del campionato, ha gran entusiasmo e lotta per la Champions: sarà dura e impegnativa, ma anche stimolante. Mi aspetto di vedere i progressi delle ultime partite: cercheremo di invertire la tendenza, anche se capisco che la Lazio non è l’avversario migliore per riuscirci. Se giochiamo da Toro possiamo metterli senz’altro in difficoltà. Mi complimento con Inzaghi perché ha giocatori tecnici e sta traendo il massimo. La loro difesa è solida, meritano il posto in classifica che hanno.

Immobile, Castan e Valdifiori nella gara d'andata, 90min.com

I nostri obiettivi sono sempre quelli che ho detto qualche settimana fa ovvero fare più punti dell’andata, raggiungere il record del Toro con i tre punti a vittoria, trovare una fisionomia precisa di squadra. Ognuno deve trovare le motivazioni giuste: non possiamo permetterci di giocare le partite al 50-60% pensando di vincerle, se facciamo così le perdiamo tutte, dobbiamo sempre essere al 110%. Penso che alla fine per i punti che faremo, punti in classifica e giovani lanciati credo che alla fine sarà una stagione positiva."

Inevitabile parlare della sfida nella sfida fra Belotti e Immobile, con il secondo grande ex della gara. Mihajlovic, però, si tiene stretto il suo Gallo: "Sono entrambi molto forti, ma io mi tengo il Gallo, il migliore di tutti. Potevano stare insieme al Toro e ci saremmo potuti divertire, ma sono state fatte scelte diverse e vanno accettate: avessimo avuto entrambi avanti avremmo usato un altro modulo, il 4-3-1-2, con Ljajic dietro. Questa era la mia idea iniziale, poi quando il mercato ha avuto un’altra evoluzione abbiamo puntato sugli esterni."