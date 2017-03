Torino, Ljajic: "Tanti punti persi per strada, proveremo a vincere con l'Inter"

Adem Ljajic, zimbio.com

La stagione di Ljajic al Torino sembra essere una di quelle già viste in altri contesti in cui è stato. Lampi di genio e grandi giocate estemporanee, alternate a periodi difficili, fatti di prestazioni incolori e continuità in negativo. Sinisa Mihajlovic in più di un'occasione ha punzecchiato anche pubblicamente Ljajic chiedendogli di dare di più per questo Torino che arrivati a marzo non sembra già avere più obiettivi legati alla classifica.

Anche di questo tema ha parlato proprio Ljajic in un'intervista concessa a Sky Sport: "In tante partite quest'anno abbiamo dimostrato di essere più forti ed abbiamo giocato meglio dell'avversario. Però poi abbiamo pareggiato o perso tante di queste partite, anche immeritatamente. Ma è successo. Europa? Anche prima non mi piaceva parlare di questo, preferito pensare partita per partita perchè solo così si possono fare grandi cose." Autocritica, poi, sulla propria stagione personale: "Sulla mia stagione? Mi alleno sempre al 100%, resto a lavorare anche prima e dopo l'allenamento: voglio crescere e dare il massimo, quando arriva la domenica provo ad aiutare la squadra in ogni fase, creando anche qualcosa e cercando di risolvere la partita. So che posso e devo dare di più, la gente non ha ancora visto il vero Ljajic."

Il "vero" Belotti invece lo hanno visto tutti in questo campionato. In arrivo c'è la sfida contro Icardi e l'Inter con Ljajic che esalta il centravanti granata: "Gallo' quest'anno sta facendo delle cose incredibili. Ha segnato 22 gol ma avrebbe potuto farne altri, magari tirando qualche rigore. Io lo vedo tutti i giorni, in allenamento e in partita fa grandi cose. Spero continui così perchè se segna lui è più facile vincere le partite." Contro l'Inter non sarà facile, ma Ljajic è il Toro vogliono provarci: "Anche l'anno scorso quando c'ero io avevamo giocatori molto forti e importanti, che ti possono mettere sempre in difficoltà: stanno facendo molto bene e hanno un allenatore che ha dato loro fiducia. Sabato devo pensare a fare bene e a dare il massimo, provando a vincere con tutti i miei compagni."