Un Buon Torino ferma la rincorsa dell'Inter: l'analisi di Baselli e di Moretti a fine gara - tuttosport

Un buon Torino ferma la rincorsa dell'Inter verso la zona Champions League. Il risultato finale del primo anticipo di questa ventinovesima giornata di Serie A è 2-2.

Nonostante un Hart a dir poco disastroso su entrambe le reti nerazzurre, la squadra di Sinisa Mihajlovic è riuscita a tenere testa agli uomini di Pioli giocando la miglior gara disputata nel girone di ritorno.

ansa.it

Baselli: "Errori di Hart? Ci ha chiesto scusa"

Tanti i giocatori granata intervenuti a fine garra. Queste le parole di Daniele Baselli: "Sono contento di aver aiutato la squadra col gol ma abbiamo il rammarico per non aver sfruttato qualche occasione per chiuderla. Come ritmo abbiamo messo sotto una grande squadra come l’Inter. L’avevamo preparata così , per aggredirli" Gol con dedica speciale..: "Lo dedico a mia nonna che è mancata due mesi fa. Non sono riuscito a dedicarglielo prima, lo faccio ora.".

Un Torino ritrovato nonostante un Hart non impeccabile anche se, va detto, nei minuti finali ha salvato il risultato..: "Hart si è scusato con noi negli spogliatoi ma senza lui potevamo essere 4 a 2 per l’Inter. Sbagliamo tutti" ma in generale un ottimo punto per i granata: "Con Acquah mi sono trovato bene, anche Lukic ha disputato un’ottima partita. Il gioco non si è mai fermato ed èstata una bel match".

Moretti: "Possiamo far male a chiunque"

Anche il difensore del Torino ha detto la sua dopo la partita: "E’ stata una bella gara siamo riusciti a mettere intensità per 90 minuti e proprio per questo siamo poi riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo provato per la partita: io credo che andiamo a casa molto contenti per la prestazione".

Granata che hanno giocato con grinta contro una delle squadre più in forma del campionato: "Conosciamo perfettamente tutti i grandi campioni che ha l’Inter, era necessario mettere in campo tutto quello che appunto siamo riusciti a mettere: questa è l’ennesima prova che questa squadra può dare del filo da torcere a tutti".

corriere. it

.

[fonte: toro news]