UFFICIALE: l'Atlanta United riscatta Josef Martinez dal Torino

ufficiale martinez dal torino all'atlanta

Sembra essere un lontano parente del giocatore che, nonostante avesse discrete qualità tecniche e fisiche, aveva grosse difficoltà realizzative ai tempi del Torino.

Ma ora la carriera di Josef Martinez è cambiata drasticamente dopo l'ultimo trasferimento oltreoceano, destinazione Atlanta. L'attaccante venezuelano è subito salito in auge in America grazie alle sue ottime prestazioni condite da 5 reti in 3 partite. Inoltre, dopo aver messo una tripletta nel match tra l'Atlanta e il Minnesota United, è stato anche nominato come giocatore della settimana della Major League Soccer.

Risultati strabilianti che hanno portato il club georgiano ad esercitare subito l'obbligo di riscatto per assicurarsi le prestazioni del talento ex Torino. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale dell'Atlanta United: "All'interno del prestito c'era un'opzione per poter rendere definitivo il trasferimento che abbiamo deciso di esercitare come previsto. Josef è stata una fantastica aggiunta al nostro club ed è chiaro che abbia grandi capacità per avere tanto impatto nel nostro campionato".

Numeri dal punto di vista realizzativo che possono indubbiamente sorprendere gli appassionati del calcio italiano, in particolar modo i tifosi del Torino che hanno visto Martinez segnare solo 13 gol in 76 presenze. In molte partite il venezuelano ha dimostrato di poter essere devastante per le sue doti atletiche che mettevano in difficoltà i difensori avversari, ma oggi è appunto ricordato soprattutto per le tante occasioni sbagliate durante i match che hanno causato anche dei fischi da parte dei supporters granata nei suoi confronti.

Termina così ufficialmente la sua avventura a Torino. Nel girone d'andata ha totalizzato 13 presenze, soprattutto partendo dalla panchina, e realizzato 2 soli gol. La sua miglior stagione in maglia granata è stata quella 2014-15 in cui Martinez ha giocato 40 partite e messo a segno 7 reti. Leggermente migliore il suo andamento con la nazionale venezuelana in cui ha totalizzato 37 presenze e realizzato 9 gol.