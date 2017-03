Torino, in dirittura d'arrivo l'affare Lyanco: al San Paolo 6 milioni più bonus, bruciate le big europee

Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic, giovane centrale brasiliano, ad un passo dal Torino. Fonte foto: as.com

La stagione primaverile è iniziata da appena qualche giorno, eppure, tra i vari club di Serie A, c'è già chi lavora in vista della prossima finestra di calciomercato.

In particolare, è il Torino di Urbano Cairo a far parlare di se: il club granata infatti, sembra essere ad un passo dal tesseramento di Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic, semplicemente conosciuto come Lyanco, difensore centrale brasiliano in forza al San Paolo.

Nelle ultime ore, le insistenti notizie provenienti dal Brasile, hanno trovato conferma anche in Italia: Lyanco sarà un calciatore del Torino a partire dalla prossima stagione. Bruciata la concorrenza di molti top club europei, che in tempi non sospetti si erano messi con decisione sulle tracce del roccioso centrale classe 1997. Tra questi, anche l'Atletico Madrid di Simeone e la Juventus, molto interessata al calciatore, ma impossibilitata all'acquisto per via dello status da extracomunitario di Lyanco.

Il Torino, è stato abile nell'anticipare la concorrenza di questi club ottenendo un primo e decisivo incontro in occasione di Barcellona - PSG. In quella circostanza, gli agenti di Lyanco e i dirigenti granata riuscirono a gettare le basi per far decollare una trattativa ora più che mai vicina al lieto fine.

La società piemontese ha formulato la sua offerta su una base di 6 milioni in parte fissa, più altri due milioni che entreranno nelle casse del San Paolo - club in cui oggi milita il ragazzo - nel caso in cui Lyanco raggiunga determinati bonus legati alle sue prestazioni. Il difensore, è atteso in Italia già a partire dalla prossima settimana: prima la firma sul contratto, - e saranno cinque gli anni che lo legheranno al Toro - poi i primi allenamenti agli ordini di Mihajlovic, pronto ad accogliere Lyanco in vista della prossima stagione.