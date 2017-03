Torino, Cairo su Lyanco: "Affare da 9 milioni, battuta la Juve"

A margine del raduno nazionale dei "Toro Club", andato in scena nella giornata di ieri, il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto telefonicamente alla manifestazione rassicurando i tifosi granata sugli investimenti per il futuro. Il patron ha raccontato: "Dobbiamo investire ancora molto e ne siamo pienamente consapevoli. Il nostro mercato è sempre rivolto verso i giovani in quanto rappresentano il futuro. Stiamo lavorando già adesso, in modo tale da farci trovare preparati quando aprirà il mercato estivo".

Infatti, è già molto attivo il Torino, che nelle scorse settimane ha praticamente acquisito le prestazioni sportive di Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović, meglio conosciuto come Lyanco, giovane difensore brasiliano classe 1997. Prelevato dal San Paolo, è giudicato un calciatore molto promettente, destinato ad una carriera di primissimo livello. Cairo si coccola il nuovo innesto, raccontando alcuni particolari riguardo la trattativa: "Stiamo definendo l'acquisto del difensore 20enne Lyanco, siamo ormai ai dettagli. E' un giovane dal futuro roseo, si è messo in mostra nel campionato under 20 con la maglia della sua squadra di club. Su di lui erano piombate molte squadre europee, tra cui anche qualche italiana, più precisamente la Juventus e la Lazio, ma siamo stati bravi ad anticipare tutti e portarlo da noi. La Juve era forte sul calciatore, glielo abbiamo soffiato."

Grossa operazione da parte del Torino, diversi i milioni di euro investiti sul difensore brasiliano: "Senza ombra di dubbio abbiamo fatto un investimento importante. La cifra da noi sborsata sarà intorno ai 9 milioni di euro tra cartellino e bonus, ma per un giovane capace come lui ne vale la pena. Stiamo lavorando già da ora per prepararci al meglio per il campionato futuro".