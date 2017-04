Verso Torino-Udinese: tanti dubbi per Mihajlovic

Photo by "Tuttosport"

Il Torino è a secco di vittorie da due giornate, l'ultima ad inizio marzo contro il Palermo per 3-1. Il rendimento dei granata è stato deludente perchè in molti si aspettavano di restare aggrappati a quel gruppetto di squadre in lotta per l'Europa League. Il tutto, però, non è avventuo perchè la stagione si è rivelata ricca di alti e bassi. Attacco importante e da prime posizioni, ma difesa penatrabile a tal punto da incassare una serie di rimonte che hanno costretto a una pesante dispersione di punti. Male anche il rendimento fuori dalle mura amiche, con uno score che parla di 2 vittorie, 5 pareggi e ben 8 sconfitte, l'ultima all'Olimpico contro la Lazio.

Sinisa Mihajlovic ha già analizzato le situazioni tecniche e fisiche dei propri calciatori. Barreca e Benassi sono pilastri del 4-3-3, ma contro l'Udinese dovrebbero partire in panchina per smaltire meglio le fatiche accumulate in Nazionale. Al tecnico serbo, come giusto che sia, non è piaciuto il comportamento di Ljajic, ed è per questo motivo che potrebbe restare fuori a discapito di Iturbe. Due quarti di difesa sono confermati, con Zappacosta e Rossettini sicuri di un posto da titolare, mentre Moretti e Molinaro sono insidiati dal duo composto da Castan e Barreca. In cabina di regia confermato Lukic, scomessa vinta da Mihajlovic che continua a proporlo al posto di Valdifiori. Acquah dovrebbe partire titolare al posto di uno scarico Benassi, con Baselli confermato dal 1' minuto. Classico tridente con Iago Falque, Belotti e Iturbe, con l'ex romanista in vantaggio rispetto a Ljajic. Non faranno parte del match, invece, gli acciaccati Carlao - oggetto misterioso arrivato nel mercato di gennaio - e Obi, con il nigeriano che soffre di qualche fastidio muscolare.

Poker di diffidati nel Torino: a rischio squalifica per la prossima trasferta di Cagliari ci sono Moretti, Lukic, Castan e Rossettini.