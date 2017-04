Torino: in vista del Cagliari Mihajlovic pensa al 4-3-1-2, le ultime dal Sisport

Sport: calciomercato.com

Accantonata la sfida contro l'Udinese, un 2-2 casalingo concretizzatosi grazie alle reti di Moretti e Belotti, continua a pieni ritmi la preparazione del Torino di Mihajlovic in vista del match contro il Cagliari, valido per la trentunesima giornata di serie A. Secondo le ultime news provenienti dalla SiSport, i granata hanno svolto sedute fisiche e tecnico-tattiche, cercando di preparare al meglio la sfida del Sant'Elia. Buone notizie, dall'infermieria, per Mihajlovic, con Iago Falque e Carlao completamente recuperati. Ancora differenziato, invece, per Obi.

Nonostante un tasso tecnico superiore, il Toro non dovrà sottovalutare il Cagliari, che ha saputo mettere in difficoltà moltissimi e più quotati collettivi, durante i due terzi del campionato trascorso. Per vincere la sfida, dunque, Mihajlovic dovrà impostare la gara sul lungo palleggio, tendenza che ha spesso fatto soffrire i sardi. Soprattutto in difesa, infatti, i rossoblu hanno a più riprese faticato nel contenere gli attacchi avversari, impostando le gare sull'aggressività e sul fraseggio corto, da ripetere però in tutti i momenti della gara. Costruzione semplice di gioco e palla a Belotti, dunque, che a più riprese ha confermato la sua abilità di reggere sulle proprie spalle tutto il peso dell'attacco.

Sul fronte interno, è ormai ufficiale il rinnovo di Emiliano Moretti fino al 2018. In scadenza a fine stagione, l'esperto difensore ex Genoa potrà dunque continuare a sposare la causa granata, dando il proprio contributo in termini di prestazioni e, perché no, di goal, come confermato proprio nella scorsa giornata. Ecco, comunque, il comunicato della società in merito al rinnovo: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Moretti fino al 30 giugno 2018″.

In merito al possibile undici anti-sardi, Mihajlovic potrebbe riproporre il 4-3-1-2, che consentirebbe ampi margini di manovra al gioiello Ljajic ed eviterebbe il rischio di lanciare dal 1' Iago Falque, uscito malconcio nell'ultima sfida ma comunque recuperato. Vedremo, dunque, cosa penserà l'ex tecnico del Milan, che intanto ha incassato i complimenti dell'ex Semioli: "Lui è un allenatore con personalità e carattere e che non ha paura di dire ciò che pensa. Non tutti han questa caratteristica, lui ci mette la faccia: dà un’impronta vincente alla squadra, mai per difendersi, ma sempre per giocarsela fino all’ultimo. Anche nelle gare più difficili" ha detto, a Torino Channel, l'attuale tecnico del Chieri.