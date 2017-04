Torino, vicina l'inaugurazione dello stadio Filadelfia

Google Plus

Torino, vicina l'inaugurazione del nuovo stadio Filadelfia

L’inaugurazione dello Stadio Filadelfia è sempre più vicina: la Prefettura ha accordato alla Fondazione Filadelfia la possibilità di dar vita ad un evento lungo addirittura tre giorni, spalmandolo e dunque rendendolo ancor più atteso. La data di inaugurazione del 25 maggio è stata confermata ma nell’ottica di dare spazio ai tanti tifosi granata che vorranno essere presenti (e considerando che l’impianto può contenere solo 4000 persone) si aggiungeranno anche le date del 24 maggio e del 27 maggio in cui comunque verranno garantite manifestazioni varie e spettacoli d'intrattenimento.

Il 24 maggio ci sarà una sorta di anteprima di ciò che accadrà il giorno successivo: spazio ai tifosi che hanno contribuito attivamente alla costruzione del nuovo Filadelfia, cioè a coloro che hanno acquistato uno dei seggiolini della tribuna centrale. Il 25 ed il 27 maggio poi ci saranno le altre due giornate di festa, con i tifosi che potranno godere dell'evento acquistando l'apposito tagliando d'ingresso.

Quella del 27 maggio sarà una data importante in quanto potrebbe disputarsi la prima gara sul manto erboso dello stadio torinese. Proprio in quell'occasione verrà ricordato Don Aldo Rabino; ciò sarà fatto scoprendo una targa commemorativa in favore del padre spirituale, grande tifoso del Torino, posta nello spazio del 'Cortile della Memoria', all'ingresso del Filadelfia.