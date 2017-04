Torino-Crotone, tra onore e speranze

Fonteimmagine: Torino FC

Davide Nicola ha affermato che, in caso di salvezza con il suo Crotone, si recherebbe fino a Torino in bicicletta, partendo dalla città Calabrese. Chissà che le parole del tecnico non siano state di buon auspicio per l'incontro di oggi, che vede di fronte proprio i Granata e gli Squali all'Olimpico Grande Torino. Il match, valido per la 33esima giornata di Serie A, è un unicuum a livello storico nella massima serie: l'unico precedente è quello della gara d'andata, terminata per 0-2 in favore dei piemontesi, con doppietta - guardacaso - di Andrea Belotti.

Il Crotone va a caccia della terza vittoria consecutiva, dopo il doppio 2-1 sul campo del Chievo e in casa con l'Inter. Punti che han permesso a Falcinelli e compagni di portarsi a sole tre lunghezze dall'Empoli quartultimo (23 i toscani, 20 gli Squali), riaprendo un discorso salvezza che sembrava abbondantemente chiuso. Dall'altra parte, invece, i granata puntano più sull'orgoglio, per raggiungere un piazzamento nella parte sinistra della classifica. L'obiettivo Europa League è ormai definitivamente sfumato, i 44 punti non sono sufficienti

Qui Torino

Per Sinisa Mihajlovic pesa la squalifica di Acquah, la cui assenza si aggiunge a quelle degli acciaccati Obi, Molinaro, Iturbe e Castan. Il 4-3-3 del tecnico serbo dovrebbe dunque comporsi di Hart tra i pali, con davanti a lui la linea a quattro formata da Zappacosta e Barreca sulle corsie, Carlao e Moretti al centro. Mediana con il dubbio Lukic, che potrebbe soffiare il posto a Valdifiori; salvo stravolgimenti, a fianco dell'ex Empoli dovrebbero esserci Benassi (recuperato dopo l'influenza) e Baselli. Davanti tridente con Iago Falqué, Belotti e Ljajic. Recuperato anche Rossettini.

Il 4-3-3 di Miha

Qui Crotone

Davide Nicola dovrebbe riproporre l'esatto undici che ha battuto una settimana fa l'Inter. Nessun indisponibile e nessuno squalificato per il tecnico, che si porta in Piemonte il solo dubbio Barberis a centrocampo, in ballottaggio con Capezzi per affiancare Crisetig. Il resto dell'undici non sembra in discussione: Trotta e Falcinelli in avanti, Stoian e Rohden sulle corsie alte, Martella e Rosi terzini, Ferrari e Ceccherini a fare coppia davanti a Cordaz. Il solito 4-4-2 per azzannare i tre punti.