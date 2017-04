Torino, i rimpianti di Mihajlovic prima del Chievo: "Potevamo avere 10 punti in più"

Sinisa Mihajlovic, torinofc.it

Il Torino di Sinisa Mihajlovic si prepara ad affrontare il Chievo di Maran, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato. Non ci sono particolari esigenze di classifica legate a questa sfida, ma entrambe le squadre, per motivi diversi, vogliono avviarsi verso la fine del campionato con una vittoria che possa convincere anche le società a continuare a puntare sul gruppo che ha affrontato questa stagione.

In conferenza stampa Sinisa Mihajlovic parla della gara contro i gialloblu e spiega quello che è il suo rimpianto legato alla stagione dei suoi ragazzi: "Loro giocano col 4-3-1-2, sono una squadra compatta che cerca sempre di scalare in avanti. Noi faremo la nostra gara come sempre. La mia squadra ha mentalità offensiva, spesso ci troviamo a giocare gli uno contro uno dietro. In generale giochiamo sempre per vincere. Domani proveremo a riprenderci ciò che abbiamo perso col Crotone. Il Chievo è una squadra organizzata che fa giocare male le avversarie. Vengono da 4 sconfitte, faranno di tutto per vincere ma anche noi lo vogliamo. In questa stagione, che ha numeri superiori rispetto allo scorso anno, abbiamo molti rimpianti.

Sinisa Mihajlovic, zimbio.com

Abbiamo concretizzato meno di quanto creato e spesso ci hanno punito alla prima occasione. Nelle ultime tre partite abbiamo creato 30 azioni da gol e ne abbiamo segnati solo 5, i nostri avversari hanno segnato gli stessi gol con la metà delle occasioni. Penso ai rigori sbagliati, alle occasioni perse contro le ultime della classifica. A questo punto della stagione potevamo avere 10 punti in più, ma così non è stato per errori nostri. Possiamo cambiare molti sistemi all'interno della partita. In questi giorni ne abbiamo provati 3 di moduli, vedremo con quale partiremo e con quale finiremo. I giocatori sapranno comunque cosa fare in ogni situazione."

Chi ha fatto vedere grandi cose è il Gallo Belotti e Mihajlovic dedica ampio spazio al proprio attaccante: "E' un giocatore fondamentale per noi, sarebbe bello che vincesse la classifica cannonieri e riuscisse a battere il record di Mazzola. Per me comunque va sempre prima la squadra. Se dovesse andarsene sarà dura da rimpiazzare, visto il Belotti di quest'anno. Non ci ho parlato, ma se dovesse rimanere dovrebbe farlo con la testa giusta. Lui deve solo restare concentrato sui suoi gol e sull'aiutare la squadra, poi si parlerà di tutto. Io spero che il Gallo resti con noi, almeno fin quando ci sarà io. In ogni caso è una decisione personale, non può avere il rimpianto di aver scelto per il consiglio di qualcuno. La gente dovrà comunque capire la sua scelta. Noi vogliamo che lui resti e lui vuol rimanere, di questo sono sicuro, ma purtroppo penso che arriveranno offerte e quindi dovrà pensarci."