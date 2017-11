Torino - Tiene banco il vice-Belotti, mentre su quest'ultimo spunta il Real, prove di rinnovo per Ljajic

Andrea Belotti (23)

Sono giorni calde per quanto riguarda la questione punta in casa Torino. Per quanto riguarda il futuro di Umar Sadiq, giovanissimo vice Belotti arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma e che ad oggi ha deluso le aspettative, si prenderà una decisione a fine mese. Negli ultimi giorni di novembre dunque giallorossi e granata si incontreranno per decidere il da farsi con il nigeriano. Se si dovesse optare per il rientro alla base, Cairo sarebbe ovviamente costretto a pensare ad altri profili da andare a prendere a gennaio. Intanto il titolare, ovvero il Gallo Belotti, oltre a dover metabolizzare la disfatta dell'Italia con la Svezia, inizia anche a ri-attirare l'interesse dei top club. Il Real Madrid infatti, dove Benzema non sta vivendo un momento felicissimo, starebbe proprio pensando all'ex centravanti del Palermo per ripartire con un attaccante giovane, di talento e con ampi margini di crescita. Le Merengues stanno comunque valutando quante possibilità ci siano di prendere l'Hurricane Harry Kane, profilo più internazionale e che sicuramente affascina di più i tifosi spagnoli. Vedremo gli sviluppi della cosa, con United e Chelsea sempre alla finestra, pronte a cogliere eventuali occasioni.

Cairo intanto sta pensando di blindare quello che è stato fino ad ora il vero trascinatore del Torino in questa prima parte di campionato, ovvero Adem Ljajic. La società sta pensando di iniziare a breve le trattative per prolungare l'accordo rispetto all'attuale scadenza nel 2020. Ci sarebbe anche un adeguamento dell'ingaggio, con il serbo che attualmente percepisce 1,4 milioni di euro annui. Per quanto riguarda il campo, Mihajlovic torna ad avere a disposizione sia Belotti che Edera, rientrati dall'Italia senior e dall'Italia Under 21. Rientra anche Ansaldi, reduce da un pesante 2-4 subito per mano della Nigeria. Doppia seduta, quella mattutina incentrata sulla parte atletica, mentre quella pomeridiana è stata basata sulla parte tecnico-tattica in ottica Chievo, match importantissimo dove dovranno arrivare punti per continuare la corsa all'Europa.

Simone Edera ha parlato della prossima gara di campionato contro il Chievo a Torino Channel, questo l'estratto riportato da noigranata.com: “Quella di domenica contro il Chievo credo che sia una partita molto importante, che arriva dopo due partite giocate molto bene: con il Cagliari abbiamo vinto, con l’Inter c’è stata un’ottima prova contro una delle migliori squadre del campionato. Anche domenica prossima non sarà una partita semplice, anche il Chievo arriva da un pari importante contro il Napoli, che insieme all’Inter è la squadra più in forma. Noi cercheremo di vincere a tutti i costi questa partita molto importante di fronte al nostro pubblico".

Il Torino ha affrontato un inizio di campionato anche condizionato dalle defezioni: "Dall’inizio di questa stagione, abbiamo avuti tanti infortunati, è stato fondamentale recuperarli. Rimanevamo sempre in 20 su una rosa di 27. Adesso che siamo tutti disponibili dobbiamo fare bene e andare avanti. Per quanto riguarda me, io mi faccio sempre trovare pronto, il mister lo sa, mi alleno al 100% ogni giorno, anche se giocando poco non è facile. Ma mi farò trovare pronto alla prima occasione”.