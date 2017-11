Torino, Mihajlovic in conferenza: "La partita di domani è più complicata di quella contro l'Inter"

http://torinofc.it

Sinisa Mihajlovic ha da poco concluso la conferenza stampa in vista del match di domani contro il Chievo Verona. Andiamo a sentire le sue parole!

Il tecnico del Torino ha analizzato la squadra di Maran: "Il Chievo è una squadra solida, fisica, hanno solo un punto in meno e hanno fermato il Napoli. Se domani vogliamo vincere serve una partita completa da tutti i punti di vista. Sulle palle inattive sono forti perchè hanno Birsa che le batte molto bene, e tanti saltatori bravi come Inglese, Cacciatore, Dainelli. Dobbiamo avere concentrazione e fare meno falli possibili vicino all’area".

La squadra di Mihajlovic viene dal buon pareggio contro l'Inter: "La partita di domani è più complicata di quella contro l’Inter. Non è facile fare bella figura a San Siro, ma è ancora più difficile confermarsi. Il segreto è mettere in campo lo stesso atteggiamento, lo stesso rispetto, la stessa concentrazione. Dobbiamo affrontare Radovanovic come fosse Borja Valero, Inglese come fosse Icardi. E a quel punto il tasso tecnico farà la differenza. Ma se noi iniziamo a pensare di essere più forti, non faremo bene."

L'allenatore del Torino ha poi continuato: "Per me ogni partita fa storia a sè. Non basta una bella partita a Milano. Bisogna sempre giocare con la medesima attenzione contro qualsiasi avversario, non importa se davanti a 70.000 o 20.000 persone. Credo che l’atteggiamento mostrato contro l’Inter fa vedere che molto dipende dal Toro. Non dipende dall’avversario se lottiamo su ogni pallone, se si sacrificano tutti, se la squadra gioca sempre per vincere senza accontentarsi. Tutto dipende da noi. Dobbiamo mettere in campo la stessa convinzione messa in campo contro l’Inter, da qui sino a fine campionato. Se non lo facciamo, significa che c’è qualcosa che non va. Sono convinto che domani i ragazzi faranno una grande partita. E’ un match che ci deve dare continuità di prestazioni e risultati, dobbiamo fare una grande partita se vogliamo vincere perchè loro sono una buonissima squadra. Poi penseremo a quelle successive".

In chiusura due domande su Andrea Belotti: "Mi dispiace per lui, era sicuramente deluso, ma credo che domani potrà mettere in campo una buona partita. Ha una massa muscolare importante, che fa sì che ci si metta un po’ di tempo per tornare in forma. Ma può tornare in forma solo giocando. Non è ancora in forma perchè alcune occasioni che ha avuto nelle ultime partite, il vero Belotti le avrebbe messe dentro. Ma l’importante è che ora sia con noi e possa giocare. Poi la migliore forma arriverà" ed infine Niang: "Ieri ha preso una botta. Vediamo come sta, se non sta bene non lo convocheremo. Comunque quello che ha fatto contro l’Inter mi è piaciuto perchè in quei dieci minuti è tornato a difendere sino ai nostri 16 metri. Adesso è un po’ di tempo che si allena, quello che può fare adesso lo deve fare, se vuole giocare. Sicuramente avevo qualche dubbio tra Ljajic e Niang, perchè tutti e due sono tornati giovedì da viaggi lontani, ma Niang si è preso una botta al ginocchio e per due giorni non si è allenato. Quindi domani se verrà convocato entrerà probabilmente a partita in corso".

[parole: torinofc.it]