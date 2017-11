Torino, Baselli si racconta: "Devo tanto al club granata. Europa? Ci crediamo"

Fonte: Official Twitter Daniele Baselli

Se l'attacco fa fatica, ci pensa Daniele Baselli ad andare in gol, poichè da sempre centrocampista eclettico con il fiuto per il gol. Contro il Chievo, domenica scorsa, la sua marcatura ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra di Mihajlovic che ha impattato uno a uno all'Olimpico contro i clivensi. Questo pomeriggio, il centrocampista è stato intervistato da Sky Sport. Il momento del Torino, la prima domanda al quale è stato sottoposto: "Stiamo lavorando duro, vogliamo migliorarci per cercare di raggiungere obiettivi importanti. Europa? Perchè no, siamo forti, ci proviamo. Ci mancano dei punti, che abbiam perso per strada, soprattutto in casa. Speriamo che riusciamo a sprecare meno, soprattutto nel nostro stadio è importante conquistare più punti possibili e non lasciare nulla agli avversari di turno. I maggiori traguardi si raggiungono avendo un rendimento casalingo ottimale".

La svolta stagionale sembra essere arrivata dal cambio modulo. E' d'accordo Baselli: "Con il 4-3-3 riesco ad essere più me stesso in campo. Posso inserirmi con più continuità nell'area avversaria, ed il gol contro il Chievo ne è testimonianza. Ho sempre amato spingermi in attacco per cercare di segnare. L'obiettivo personale mio è quello di superare i sei gol realizzati lo scorso anno. Non è facile, perchè il compito di far male agli avversari è affidato al nostro tridente, composto da grandissimi giocatori, ma tenterò di fare il possibile e rendermi utile non solo a centrocampo ma anche in attacco". A proposito di attacco, un discorso a parte merita il gallo Belotti, che dopo l'infortunio non è riuscito ancora a raggiungere uno stato di ferma accettabile. Ha faticato in Nazionale, continua a farlo nel Toro. Questo il pensiero del suo compagno di squadra: "Andrea non vive un momento facile, non è semplice superare una delusione come il mancato accesso ai Mondiali. Non era al top della forma contro la Svezia ma noi lo conosciamo e lo aspettiamo. Ci saprà dare una grande mano".

Futuro, che potrebbe riservargli una big del campionato italiano, seppur Baselli sia legato al Torino fino al 2022: "Sono cresciuto nel Toro e devo veramente tanto a questa società. Ho ancora un contratto in essere e quindi penso solo ed esclusivamente a fare del mio meglio in granata. Poi è ovvio che andare a giocare in una grande squadra fa immenso piacere, ma questo fa parte, nel caso, del mio futuro. Nazionale italiana? E' un sogno, ammetto che mi piacerebbe far parte del prossimo ciclo".