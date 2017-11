Torino, Mihajlovic in conferenza: "Siamo in linea con gli obiettivi"

http://torinofc.it

Sinisa Mihajlovic ha da poco concluso la conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Milan.

Sugli avversari di domani: "Gli obiettivi di Milan e Torino sono differenti. Il Torino lotta per un posto in Europa League, vincendo domani siamo lì. Gli obiettivi del Milan credo siano diversi. Noi potevamo fare meglio, ed avere qualche vittoria in più. Pensando alle squadre del nostro livello, solo la Samp sta facendo meglio di noi. Non sarà una partita che condizionerà né la mia carriera né quella di Montella. L'abbiamo preparata bene, sarà una partita aperta. Andiamo lì sapendo che abbiamo le carte in regola. L'atteggiamento sarà quello che abbiamo visto contro l'Inter". Mihajlovic ha voluto parlare proprio del suo passato al Milan: "Non dimentichiamo che ho raggiunto una finale di Coppa Italia che non ho potuto poi giocarmi. Sono stati comprati molti giocatori. Sono rimasti titolari Romagnoli e Donnarumma, due giocatori che ho lanciato io".

Torino che sa più a vincere.: "Dispiace a tutti non aver vinto contro il Chievo. Dobbiamo essere più concreti sotto porta. Abbiamo lavorato l'altra settimana per migliorare questo rapporto tra occasioni e gol. E' comprensibile, lo scorso anno il Gallo ogni palla che toccava la metteva dentro. Niang non ha ancora fatto la differenza. Tutti vorremo vedere lo stesso Toro visto contro l'Inter. Dobbiamo migliorare il nostro rapporto con i gol. A parte il derby, nessuno ci ha messo sotto quest'anno. Se penso ai pareggi contro Verona e Chievo, avremmo certamente meritato di più. Il nostro problema è proprio quello. Non mettiamo dentro tutte le palle che lo scorso anno andavano dentro. Se Cairo mi ha detto qualcosa? Sta abbastanza bene, sono tutti disponibili, abbiamo provato diverse soluzioni in settimana".

In chiusura Mihajlovic ha parlato delle condizioni fisiche dell'ex Niang: "Sta abbastanza bene come tutto il resto del gruppo. Sicuramente giocherà, non so se da subito o a gara in corso. Può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo, per cui ci tornerà utile a seconda dell'andamento della gara. Abbiamo tutti i ragazzi disponibili, valuteremo dopo l'ultimo allenamento di oggi cosa fare. Come Niang, anche Lyanco è pienamente disponibile: valuteremo all'ultimo chi far giocare".

[fonte: torinofc.it]