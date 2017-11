Serie A - Il Torino onora la Chapecoense con una maglia speciale

Serie A - Il Torino omaggia la Chapecoense con una maglia speciale (Fonte foto: Torino FC)

E' trascorso esattamente un anno dal disastro aereo della Chapecoense, 71 morti e solo 6 sopravvissuti. Un'ecatombe nella notte colombiana alla vigilia della finale d'andata di Copa Sudamericana tra il club brasiliano e l'Atletico Nacional. Trecentosessantacinque giorni dopo è impossibile dimenticare quella tragedia che ha scosso tutto il mondo (sportivo e non), una tragedia che ricorda per forza di cose quella di Superga quando, il 4 maggio del 1949, scomparve il Grande Torino. I Granata, nel giorno di questo particolare anniversario, hanno deciso di omaggiare la Chapecoense con una maglia omaggio che Belotti e compagni indosseranno sabato sera contro l'Atalanta. Di seguito il comunicato del club.

IL COMUNICATO DEL TORINO FOOTBALL CLUB



Il 28 novembre 2016 la squadra brasiliana della Chapecoense, che si apprestava a giocare la finale della Copa Sudamericana contro i colombiani dell'Atlético Nacional, fu coinvolta in un disastro aereo nei pressi della città colombiana di Medellín. 71 le vittime di quella sciagura, solo 6 i sopravvissuti. “E’ una tragedia che ci ricorda Superga” fu l’angosciato commento di Papa Francesco. Un sentimento percepito immediatamente dai tifosi del Torino e dagli appassionati sportivi di tutto il mondo: impossibile non rievocare i giorni di disperazione e di dolore cagionati dall’incidente aereo del 4 maggio 1949, quando scomparve il Grande Torino. Nessun superstite, 31 vittime tra calciatori, allenatori, dirigenti, giornalisti, piloti e membri di equipaggio, nella sciagura in cui perì la squadra italiana più forte di tutti i tempi. Una squadra capace di vincere cinque campionati consecutivi, e sarebbero stati molti di più se in mezzo non ci fossero state due tragedie come la Seconda Guerra Mondiale e la calamità di Superga. Una squadra capace di dare alla sua Nazionale dieci calciatori titolari su undici e di collezionare record e primati tuttora imbattuti.



A un anno di distanza dall’incidente di Medellin, realizzando una promessa del Presidente Urbano Cairo al Presidente De Nes Filho, il Torino disputerà una partita di campionato con una maglia in onore del club brasiliano.



In Torino-Atalanta, in calendario sabato 2 dicembre, Belotti e compagni scenderanno in campo con la casacca verde come quella della Chapecoense. Una maglia, prodotta in edizione limitata in 1500 esemplari, che poi verrà venduta e parte dei proventi saranno devoluti dal Torino FC, dal Granata Store e dalla Kappa alle famiglie delle vittime della sciagura aerea. Per non dimenticare, per essere concretamente vicini.



Toro e Chape, uniti dal destino, per sempre amici.