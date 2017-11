Coppa Italia, Torino-Carpi 2-0: le voci dei protagonisti in casa granata

mihajlovic soddisfatto per il successo del torino contro il carpi in coppa italia

Successo agevole per il Torino che batte il Carpi 2-0 conquistando l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia dove sarà di scena all'Olimpico di Roma contro la squadra giallorossa. I granata chiudono già nella prima frazione il match grazie alle reti al 18' di Iago Falque con un bel sinistro dal limite dell'area e al 32' di Belotti con un'incornata vincente su assist dalla fascia di Niang. Il Toro ha avuto diverse occasioni per firmare il tris, da segnalare in particolare quella del portiere Milinkovic-Savic che al 92' batte una punizione dal limite e colpisce una clamorosa traversa.

Nel post gara hanno parlato ai microfoni di Rai Sport il tecnico della formazione granata Sinisa Mihajlovic e il centrocampista Mirko Valdifiiori.

Mihajlovic: "Questa partita era importante per diversi motivi: per la qualificazione, per vedere all'opera alcuni giovani. Ho visto quello che dovevo vedere, Iago non tradisce mai, Belotti poteva fare più di un gol. Niang ha fatto bene, commettendo qualche errore. I fischi dei tifosi non mi sono piaciuti, così non aiutano. Era importante vincere e l'abbiamo fatto. Ho fatto giocare Belotti perché volevo ritrovasse il gol, così come gli altri attaccanti. L'importante è che abbia le occasioni, è uno che ha sempre fatto gol. La punizione di Milinkovic-Savic? Gliel'avrei fatta tirare dalla posizione giusta anche sullo 0-0, ha un calcio forte e preciso".

Valdifiori: "Volevamo partire forte, queste partite sono importanti. È molto positivo che Belotti abbia ritrovato il gol, un centravanti vuole sempre segnare, è un lottatore, non ha mai mollato. Speriamo che la rete di questa sera sia la prima di una lunga serie. Siamo partiti con il piede giusto. Vincere aiuta a vincere, possiamo preparare al meglio la partita di sabato. Con l'Atalanta sarà uno scontro importante, poi prepareremo la gara contro la Roma. La squadra ha preso l'impegno con professionalità, ci teniamo a questa coppa. Milinkovic-Savic ha un tiro pazzesco, peccato non abbia segnato, la punizione è stata bellissima". [Fonte Tuttomercatoweb]