Torino-Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20.45)

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto e vi invita a seguire assieme la diretta testuale di Torino-Atalanta, match valido per la quindicesima giornata di Serie A TIM. Forti del fattore-casa, i granata di Sinisa Mihajlovic proveranno a conquistare la quinta vittoria in Serie A, interrompendo un filotto abbastanza positivo ma formato da tre pareggi nelle ultime tre sfide. Per contro, i bergamaschi di Gasperini venderanno cara la pelle, riproponendo in Italia quanto ammirato in Europa League. Ugualmente appaiati a quota 19 punti, le due formazioni proporranno un calcio sicuramente votato all’attacco, con le difese che potrebbero fare la differenza.

Secondo le ultime news di formazione, il tecnico Mihajlovic dovrebbe “tornare alle origini” e disporre i suoi con il 4-3-3, modulo a trazione anteriore dove sarà Andrea Belotti la prima punta ed il duo Iago Falque-Ljajic ai suoi lati. Davanti a Salvatore Sirigu, N’koulou e Burdisso, mentre dovrebbero essere De Silvestri ed Ansaldi i terzini. Poche sorprese nella zona mediana del campo, dove Obi e Baselli proteggeranno il mediano Rincon.

Consueto 3-4-1-2, invece, per l’Atalanta, dove sia Gomez che Petagna torneranno titolari dal primo minuto. Dietro di loro, Josip Ilicic, anche se non è da escludere la presenza di Kurtic. A centrocampo, nessun problema per Cristante e Freuler, mentre dovrebbero essere Hateboer e Spinazzola i fluidificanti esterni. Occhio, comunque, a Gosens. Davanti a Berisha, infine, confermati Caldara e Masiello, mentre Toloi se la giocherà con Palomino.

Intervistato durante la conferenza stampa, il tecnico ex Milan ha caricato i suoi mettendo nel mirino il successo in casa: "omani voglio vedere lo stesso spirito da Toro che mettevamo in campo l'anno scorso quando giocavamo in casa: l'Olimpico Grande Torino deve tornare ad essere il nostro fortino. Ci serve una vittoria per scalare posizioni: c'è un gruppo affollato in zona Europa e aggiudicarsi degli scontri diretti permetterebbe di superare diverse avversarie. La neve? Al di là del campo sarà comunque una battaglia. Loro puntano tanto sui duelli individuali. Noi l'abbiamo preparata bene, ma tutto dipenderà dal nostro spirito e dal nostro atteggiamento".

Importante anche il passaggio sul possibile undici titolare: "Lyanco sta bene ed è il nostro futuro, ma ancora non è al 100%; anche Burdisso sta facendo ottime cose e merita di vivere questo splendido presente. Sono entrambi giocatori affidabili. Con Burdisso in difesa abbiamo acquisito sicurezza e coraggio: i difensori centrali sono quelli che devono farsi sentire e dirigere il gioco. Barreca? Non è ancora pronto. De Silvestri e Molinaro si giocano un posto sugli esterni insieme ad Ansaldi".

Contrariamente a quanto si possa credere ammirando il modo di giocare delle due formazioni, la sfida Torino-Atalanta ha solitamente sorriso ai granata, capaci di vincere tre delle ultime cinque gare. Le altre due volte, invece, si sono registrati due pari. Per esaltare il colpo gobbo dei bergamaschi, bisogna andare addirittura indietro di sei anni, nel 2011, quando Peluso e Bonaventura resero vana la rete di Antenucci. Si trattava di Serie B ed in quell’anno l’Atalanta venne promossa direttamente, mentre il Torino non raggiunse i playoff. Ora le forze sono leggermente cambiate ed il collettivo di Gasperini ha voglia di vincere, finalmente, in casa granata.