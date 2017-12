Torino - Atalanta, tre punti per spiccare il volo

19 punti in 14 partite, medesimo bottino all'apertura del mese di dicembre. Torino e Atalanta si affrontano allo stadio Grande Torino per combattere una classifica buona ma al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Diversi motivi alla base delle attuali difficoltà. Da un lato la formazione di casa, costretta a "indovinare" il giusto assetto e preda di un'apatia offensiva preoccupante, specie per le diverse frecce a disposizione di Mihajlovic. Dal 4-2-3-1 al 4-3-3, la bocciatura di Niang e il ritorno in quota. Quattro partite senza mai cedere il passo, un successo e tre pari, l'ultimo esterno con il Milan. Sensazione di compattezza ritrovata, manca la scintilla. Settimana spezzettata dall'impegno di Tim Cup con il Carpi, 2-0 sigillato da Iago Falque e Belotti, l'uomo più atteso dopo le difficoltà post infortunio. Dall'altra parte l'Atalanta, piegata dalle fatiche d'Europa. Girone di Europa League d'eccellenza, l'affermazione in casa dell'Everton per firmare l'approdo alla fase ad eliminazione diretta. Naturali ripercussioni sull'andamento in A, alterno. Dispendio fisico e mentale, spifferi preoccupanti, sopiti parzialmente dalla vittoria di misura maturata lo scorso lunedì con il Benevento. Decisivo Cristante, non la prima volta.

Mihajlovic sostanzialmente non ha dubbi. 4-3-3, ancora una volta. Rispetto al match con il Milan, Iago Falque rileva Niang. Il Torino, infatti, non può agire solo in contropiede, deve anche costruire. Belotti è l'ariete centrale, Ljajic parte da sinistra, è l'elemento di superiore tecnica. Rincon funge da mastino in mediana, le mezzali sono Obi e Baselli. N'Koulou e Burdisso - favorito su Lyanco - blindano la porta di Sirigu, i laterali bassi sono De Silvestri e Ansaldi.

Atalanta - Come si può notare dalla lista dei convocati, De Roon è fuori causa per la partita odierna. Assenza pesante in mediana, spazio a Freuler al fianco di Cristante, con il recuperato Spinazzola a sinistra e Hateboer sul versante opposto. Caldara dirige la linea a tre, rifinita da Masiello e Toloi. L'escluso dietro è Palomino. Sono diverse le opzioni davanti, certo di una maglia è il Papu Gomez. Gasperini deve scegliere se affidarsi a un 9 vero - Petagna - o proporre un tridente leggero con Kurtic e Ilicic.

Fischia Tagliavento, il via alle 20.45.