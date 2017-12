Serie A, le formazioni ufficiali di Torino - Napoli

http://torinofc.it

Secondo anticipo di questa 17esima giornata di Serie A con il Napoli che fa visita al Torino. I granata di Sinisa Mihajlovic vogliono confermarsi dopo la vittoria in casa della Lazio. Gli azzurri di Sarri invece scendono in campo per ritrovarsi dopo lo 0-0 interno al San Paolo di settimana scorsa.

Per il Torino 4-3-3. Conferma in attacco per Berenguer dopo il gol dell’Olimpico, con Iago Falque e Belotti. Stesso modulo per Sarri che ritrova Insigne - dalla panchina. C'è Zielinski tra i titolari. Le formazioni ufficiali:

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Valdifiori, Rincon; Falque, Belotti, Berenguer. A disposizione: Ichazo, Milinkovic-Savic, Acquah, Ljajic, Niang, Gustafson, Edera, Obi, Barreca, Moretti, Boyè, Lyanco. Allenatore: Mihajlovic.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Giaccherini, Leandrinho, Chiriches, Insigne, Rog, Ounas, Diawara. Allenatore: Sarri.