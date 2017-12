Torino: come ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli

Source photo: sito ufficiale Torino

Come ripartire dopo una sconfitta come quella subita dal Napoli? E' questo il dubbio di Sinisa Mihajlovic, che in vista delle prossime sfide di campionato dovrà necessariamente capire fin dove potrà spingersi il suo Torino. Reduce da un momento positivo, prima della gara contro il Napoli i granata già sognavano un risultato importante, abbandonando di colpo le più rosee previsioni a causa della foga agonista dei ragazzi di Sarri, praticamente dilaganti nell'incontro di sabato sera e subito pronti ad indirizzare la sfida nel modo migliore possibile: con tre goal ed una percentuale importante di possesso palla.

Tra le tante cose che non sono andate, va sicuramente annoverata la mancanza di precisione in fase di palleggio, con il Napoli praticamente sugli scudi al momento di impostare l'azione ripartendo proprio dagli errori granata. Non è un caso, infatti, che il secondo goal si è generato proprio da un rilancio sbagliato di De Silvestri, che di fatto ha permesso a Jorginho di servire senza problemi Piotr Zielinski. Per una rosa che punta molto sull'atteggiamento offensivo, non avere una difesa accorta può essere sicuramente un problema non da poco, come sottolineato proprio durante la sfida dell'Olimpico.

Parlando invece delle cose buone viste contro il Napoli, sicuramente Sinisa Mihajlovic può sorridere pensando al giovane Simone Edera, talentuoso esterno offensivo che sta sempre più convincendo il proprio tecnico delle sue capacità. Intervistato da Radio CRC, l'agente del calciatore, Beppe Galli, ha smentito l'interessamento da parte di Juventus e Napoli per il suo assistito: "Non ho mai detto che c'è la Juventus su Edera. Il ragazzo sta bene a Torino dove sta seguendo un percorso di crescita con Mihajlovic. Piace a Giuntoli che non lo ha mai chiesto per portarlo a Napoli".