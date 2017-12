Torino, Baselli: "Questi tifosi meritano l'Europa"

Fonte: official Twitter Daniele Baselli

Dopo un inizio stentato, il centrocampista Daniele Baselli si è preso le chiavi del centrocampo del Torino, e l'allenatore Sinisa Mihajlovic sembra proprio non poterne più farne a meno. Alla Gazzetta dello Sport, il mediano ha rilasciato un'interessante intervista, nella quale ha raccontato di un Toro ambizioso: "Il nostro presidente quest'estate ha fatto un lavoro eccezionale, rinforzando la rosa nel modo giusto per mandarci in Europa. I nostri tifosi sono fantastici, meritano questo traguardo. Ora noi dobbiamo farcela,siamo una grande squadra e ce la metteremo tutta per arrivarci".

La vittoria contro la Roma in Coppa Italia ha ridato slancio alla squadra di Mihajlovic, la quale sabato scenderà in campo contro la Spal, in trasferta al 'Mazza'. Baselli predica calma: "Noi affrontiamo allo stesso modo tutti gli avversari. La viviamo come fosse una finale. Non possiamo permetterci di sbagliare queste gare, ma non prendiamo sotto gamba nessuno. È vero, la Spal non è in un grande momento di forma, sono nei bassifondi della classifica, ma a noi però non interessa. Rispettiamo chiunque. Dobbiamo sempre fare il massimo per portare a casa i tre punti, perchè in Serie nulla è scontato e nessuno ti regala niente".

L'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere l'Europa League, anche se al Torino mancanpo dei punti, persi per strada specie in casa contro avversaria alla portata: "Ci aspettavamo qualcosa in più, abbiamo lasciato per strada tanti punti, ora però siamo in palla, ci sentiamo più uniti e dobbiamo approfittare di questo periodo favorevole. La vittoria con la Lazio è stata importantissima per il morale, peccato che subito dopo sia arrivato il Napoli e una sconfitta che ci ha tagliato un po’ le gambe. Ora vogliamo fare cinque gare alla grande" . Infine, riguardo al suo futuro, resta vago: "Penso solo a portare più in alto possibile il Torino".