Serie A, Spal vs Torino: i granata hanno l'occasione per avvicinare il sesto posto

Fonte: official page Twitter Torino

La vittoria di Coppa all'Olimpico contro la Roma ha fatto schizzare alle stelle il morale del Torino che questo pomeriggio proverà ad emulare la serata di mercoledì provando a battere a domicilio anche la Spal di Leonardo Semplici. Un successo avvicinerebbe i granata al sesto posto, piazzamento utile ai fini della qualificazione alla prossima Europa League. In conferenza stampa, Mihajlovic ha chiesto ai suoi ragazzi di scendere in campo con la giusta mentalità, quell'atteggiamento aggressivo, sbarazzino che ha contraddistinto i suoi nelle due trasferte romane.

La compagine ferrarese invece non sta attraversando un periodo positivo: sono solo due i punti conquistati dagli emiliani negli ultimi quattro incontri disputati, un ruolino di marcia non proprio eccelso per una squadra che ha urgente bisogno di fare punti per abbandonare la zona rossa di classifica. Trovandosi al terzultimo posto, la Spal avrà l'obbligo - questo pomeriggio - di fare bottino pieno in modo tale da potersi allontanare dalle sabbie mobili del fondo della graduatoria.

Tanti problemi per Semplici che oltre a Costa e Meret dovrà rinunciare anche a Konatè, Vasainen e probabilmente anche Felipe. dunque, in difesa uomini contati, ci sarà però Vicari, giovane di belle speranze che dirigerà come al solito il pacchetto arretrato. Mattiello e Viviani si sono allenati a parte ma dovrebbero farcela, per Paloschi si prospetta la panchina, stessa sorte per un Borriello ancora ai margini del gruppo. In attacco, quindi, spazio al tandem Floccari-Antenucci. Il Toro dovrà rinunciare a Ljajic, il quale si è fermato lo scorso week-end. In campo, al suo posto, è pronto Niang. Berenguer scalpita, ma almeno inizialmente dovrebbe partire dalla panchina, poichè Mihajlovic con ogni probabilità gli preferirà il l'ex Milan. Ballottaggio aperto in difesa tra Lyanco e Burdisso, con il primo in leggero vantaggio.

Queste le probabili formazioni:

SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Cremonesi; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari; Antenucci.

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri; N'Koulou, Lyanco, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Belotti; Niang.

L'appuntamento è alle ore 15:00, Stadio 'Paolo Mazza'.