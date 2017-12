Spal-Torino, pareggio importante per gli estensi: le voci del post gara

E' un punto guadagnato per la Spal e due persi per il Torino. Il risultato del Mazza di Ferrara non può soddisfare Sinisa Mihajlovic che ha visto rimontarsi due gol dagli uomini di Semplici, sempre temibili in casa. Non è la prima volta che i granata perdono punti preziosi nel finale di gara, già con l'Hellas Verona era accaduto ed il tecnico serbo punta la luce proprio su questo: "E' assurdo perdere punti in questo modo, come contro il Verona. Sono molto deluso, la Spal è stata brava a crederci. Mi sono arrabbiato, tutta la settimana ho detto di non fare falli stupidi vicino l’area, puntualmente nel primo tempo abbiamo commesso sette falli. Dopo il rigore loro abbiamo cominciato a giocare, ma era troppo tardi. Due punti buttati via".

Gli errori del Toro stanno soprattutto nel concedere tante punizioni pericolose quando tra gli avversari c'è uno specialista del calibro di Viviani, che oggi ha puntualmente colpito: "Loro hanno fatto due gol su due palle inattive, sono cose che devi evitare. Non devi fare falli, quelli che abbiamo detto in settimana. Il rigore non so se c’era o non c’era. Ma non lo voglio commentare. Rigore o non rigore noi siamo superiori alla Spal, dovevamo vincere questa partita. Sono molto deluso, due punti buttati via", conclude Mihajlovic.

Potrebbe essere d'altro umore Semplici, ma l'allenatore della Spal non è soddisfatto della prova offerta, nonostante abbia portato i due punti: "Siamo disattenti, commettiamo troppi errori. In serie A non puoi permetterti di sbagliare. Abbiamo comunque fatto una grande partita e abbiamo avuto una grande reazione. Eravamo sotto due gol, grande prestazione da elogiare. Bisogna migliorare, ma i miei hanno dimostrato personalità e carattere. Risultato più che meritato". Molte volte i ferraresi sono stati in svantaggio salvo poi recuperare, a dimostrazione di grande cuore, ma anche di scarsa concentrazione in avvio di gara: "In diverse partite andiamo sotto, poi recuperiamo. Non puoi permettertelo. Dobbiamo eliminare errori evidenti, ci stiamo lavorando e dobbiamo cercare un atteggiamento più attento. Dopo 17'' abbiamo subito gol, stiamo cercando di arrivare al livello degli altri. Anche oggi però i ragazzi hanno fatto una prestazione super, abbiamo fatto una gara alla pari del Torino".