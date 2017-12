Torino: da risolvere la grana-Ljajic, piace Nestorovski come vice-Belotti

Source photo: profilo Twitter Torino Football Club

L'inaspettato pareggio in casa della SPAL e le tante riflessioni scaturite dopo il 2-2 hanno tolto un po' di serenità al Torino, squadra con un progetto inizialmente ambizioso ma abbassatosi di pretese giornata dopo giornata. Tra i tanti motivi che hanno limitato l'ascesa granata, può sicuramente annoverarsi le prestazioni poco convincenti di alcuni giocatori, su tutti Ljajic. Assoluto trascinatore della prima parte di stagione e di quella scorsa, l'ex Inter e Roma sembra aver smarrito per l'ennesima volta il sentiero, alternando prestazioni opache a tribune forzate per motivi disciplinari. Troppo, per Urbano Cairo, a cui va aggiunto la stato di forma poco brillante di M'baye Niang, ugualmente insufficiente nelle prime uscite in maglia granata.

Per ovviare a questi problemi, al di là dell'impiego di Edera e Berenguer, Mihajlovic pare aver chiesto qualche rinforzo a gennaio, valutando anche le eventuali cessioni dei due esterni offensivi. Una scelta forse avventata ma obbligata se la situazione non dovesse ritornare alla normalità. Sondando il mercato, la dirigenza granata sta anche cercando il famoso vice-Belotti, attaccante di riserva che servirebbe come il pane in caso di forfait del Gallo. Tra i tanti nomi, piace moltissimo Ilija Nestorovski, che sta facendo davvero bene con la maglia del Palermo, in Serie B. I rosanero non vorrebbero cedere il macedone nella sessione invernale, ma di fronte ad un'offerta importante non potrebbero fare la voce grossa.

In un momento di valutazione così importante, è stato il Presidente Urbano Cairo a "rassicurare" la piazza, facendo i propri auguri ai tifosi sul sito ufficiale del Torino: "Carissimi tifosi del Toro siamo al nostro tredicesimo Natale insieme e io per questo motivo volevo farvi tantissimi auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. A tutti voi tifosi e tifose, ai bambini, ai nonni ai papà, alle mamme, a tutti quanti tantissimi auguri di Buon Natale e anche, ovviamente, di un bellissimo 2018, un buonissimo anno nuovo in cui io spero e mi batterò in tutti i modi affinché il Toro dia veramente a tutti voi, che lo meritate, delle soddisfazioni che sono le soddisfazioni che meritiamo tutti quanti e, quindi, un Toro come abbiamo in mente noi, non lo diciamo per scaramanzia, ma lo sappiamo. Quindi, auguri di Buon Natale, di Buon Anno. Tanti auguri e Sempre Forza Toro".