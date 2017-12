Torino in ansia per Belotti

infortunio per belotti durante l'allenamento con il torino

Nuovi guai per Andrea Belotti. L'attaccante del Torino ha avuto un nuovo infortunio al ginocchio destro che già lo scorso primo ottobre ha subito una lesione di primo/secondo grado del legamento collaterale e capsulare mediale, costringendo il centravanti a stare fermo per un mese. Ora un nuovo infortunio per il Gallo con il Torino che parla di un "trauma distorsivo al ginocchio destro" e solo i prossimi esami strumentali potranno chiarire l'entità dell'infortunio.

Belotti salterà quasi sicuramente il match di sabato prossimo con il Genoa. L'obiettivo sarebbe quello di rimetterlo in sesto per il derby contro la Juventus valevole per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo, ma tutto dipende se c'è l'interessamento o meno dei legamenti del ginocchio.

Per sostituire Belotti sabato con il Genoa Mihajlovic pensa a M'Baye Niang. L'attaccante ex Milan non ha convinto in questa prima metà di stagione e nell'ultima partita è stato sostituito al 66' dopo una prova insufficiente. Per questo il prossimo match contro la squadra di Ballardini potrebbe essere quasi un'ultima spiaggia per Niang che giocherebbe nel suo ruolo originario di punta centrale con l'obiettivo anche di tornare al gol.

Per il resto c'è da segnalare il terzo infortunio stagionale per Lyanco. Il difensore sta proseguendo il percorso di riabilitazione dopo l'infortunio al piede sinistro e nei prossimi giorni anche lui si sottoporrà a degli esami specifici per poter stabilire i tempi di recupero. Oltre agli infortunati Bonifazi, Ansaldi e Ljajic, anche Baselli sarà indisponibile con il Genoa visto che è stato squalificato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni.

Diverse assenze dunque per Mihajlovic che dovrà inventarsi qualcosa soprattutto in attacco. L'unica garanzia nel reparto avanzato è infatti Iago Falque autore di ben sette reti. Ma il tecnico serbo si aspetta di più da giocatori impiegati meno come Niang, Berenguer ed Edera che avranno il compito di non far rimpiangere i titolari.