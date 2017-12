Torino, nessuna lesione per Belotti: ottimismo sui tempi di recupero

torinofc.it

Sinisa Mihajlovic e tutto il Torino possono tirare un sospiro di sollievo: l'infortunio di Andrea Belotti è meno serio del previsto. Come ha annunciato lo stesso sito ufficiale dei granata, l'attaccante non ha subito rotture o lesioni evidenti ai legamenti ed ora la prognosi del giocatore sarà legata all’evoluzione clinica dell’infortunio quando il ginocchio si sarà completamente sgonfiato e, quindi, sarà possibile effettuare ulteriori esami per fissare in modo preciso la data del ritorno in campo. Confermata la distorsione al ginocchio che, tra l'altro, è lo stesso che si era infortunato col Verona nella prima parte della stagione, riportando una lesione parziale del legamento collaterale mediale

Quindi Belotti potrà sperare in un pronto recupero già prima della sosta di gennaio, ma salterà comunque le partite con Genoa e Bologna oltre al derby di Coppa Italia contro la Juventus.

IL COMUNICATO

Andrea Belotti ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gli accertamenti effettuati escludono una lesione legamentosa o meniscale. La prognosi sarà in funzione dell’evoluzione clinica.

Per Mihajlovic, l'infortunio al proprio capitano è l’ultimo di una lunga serie. Un 2017 da dimenticare sotto questo aspetto per il Torino.