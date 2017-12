Torino, Mihajlovic a caccia della vittoria: "Arrabbiati per il pareggio di Ferrara, il pubblico farà la sua parte"

Torino, Mihajlovic a caccia della vittoria - Foto Torino Twitter

"Sarà una partita difficile, dopo il cambio di allenatore hanno fatto cose positive. Siamo un po' in difficoltà. La lista dei nostri infortunati è lunga come un'autostrada. Quelli che giocheranno saranno all'altezza. Abbiamo quattro difensori infortunati, un centrocampista e tre attaccanti fuori".

E' un Sinisa Mihajlovic visibilmente carico quello che, pochi minuti fa, ha presentato la gara casalinga che domani il suo Torino affronterà all'Olimpico "Grande Torino" contro il Genoa di Davide Ballardini. Un Genoa in ripresa, così come il suo Toro, il quale tuttavia non è riuscito ad ottenere bottino pieno dalla trasferta di Ferrara nonostante il doppio vantaggio.

"Siamo ancora arrabbiati per il pareggio. Ci siamo confrontati e abbiamo preparato la partita bene. Ora, però, bisogna fare i fatti. Se la sosta di Natala inciderà? Non è cambiato nulla. Rischi panettoni? Hanno avuto un giorno libero, almeno riescono a staccare un po'".

Tra campionato e Coppa Italia - si gioca contro la Juventus dopo capodanno - Mihajlovic non si preoccupa dell'incombenza del derby e punta tutto sulla gara di domani. "Non c'è il rischio, quelli che non giocheranno bene contro il Genoa non ci saranno al derby contro la Juventus".

Inoltre, sugli infortuni di Belotti ed Edera, prosegue: "E' molto meno grave di quello che si pensava, speriamo di recuperalo per dopo la sosta. Edera? Non sarà disponibile per la prossima sfida. Si è girato la caviglia. Dovrà fare degli esami".

Inevitabilmente il serbo dovrà affidarsi a Niang e Berenguer, complice anche l'assenza di Ljajic: "Domani giocherà, non voglio parlare sempre di lui. Per quanto riguarda infortunati, per il derby possiamo recuperare solo Baselli. Berenguer? Domani giocherà. Anche se non ho molte alternative, viste le assenze. Avrebbe giocato lo stesso. E' in un buon momento, sta facendo bene".

Più in generale, sul momento di forma della sua squadra e sull'assenza di vittorie all'Olimpico, il tecnico prosegue: "Da quando abbiamo cambiato modulo abbiamo perso solo una partita. Contro Verona e Spal vincevamo 2-0, e siamo riusciti a pareggiarle. Se non siamo riusciti a vincere sicuramente è colpa nostra. So che il nostro pubblico farà la sua parte. E sono convinto che i miei giocatori faranno la loro parte".

Ed infine, sul Genoa e sulle sue caratteristiche, la chiosa del tecnico serbo: "Hanno una difesa forte, e un bel portiere. E' una squadra fisica, pericolosa. Cercheranno di fare la loro partita. Non resta che giocarla e vedere cosa succede".