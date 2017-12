Serie A, un Torino in emergenza ospita un Genoa rinato

Genoa Twitter

Siamo arrivati al giro di boa di questa Serie A 2017/2018 ed il Torino ospita il Genoa, due squadre di umore completamente diverso. Calcio d'inizio ore 15.00.

I granata non stanno vivendo di certo un buon momento: un solo punto nelle ultime due partite, un altro match pareggiato nonostante il vantaggio di due reti - con la Spal - come successo prima con il Verona. Il Torino vuole fare il salto di qualità per cercare di conquistare un posto in Europa e non un misero decimo posto.

Tutt'altra storia per il Genoa. Difatti, il Grifone, sotto la nuova guida tecnica di Ballardini, è in netta crescita e pian piano sta riuscendo a risalire la china. Il morale è alto in casa rossoblu dopo la faticosissima vittoria casalinga, strappata nel finale, contro il Benevento.

genoa

Il Torino deve fare i conti con una lunga lista di infortunati: i difensori Ansaldi, Lyanco, Barreca e Bonifazi e gli attaccanti Belotti e Ljajic.

Sinisa Mihajlovic punta su Niang vista l'assenza di Belotti, Ballardini sceglie nuovamente il 3-5-2, modulo nel quale le ali sono fondamentali.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Mihajlovic: "Dobbiamo essere più forti dell’emergenza. Chi giocherà dovrà dare qualcosa di più per non far rimpiangere gli assenti".

Ballardini: "Gli indisponibili sono Migliore, Ricci e Rodriguez mentre Centurion non si è allenato. Poi c'è da valutare Rosi e Bertolacci. Ieri si sono allenati e oggi vediamo".

torino sito

I CONVOCATI

Torino

PORTIERI: Salvador ICHAZO, Vanja MILINKOVIC-SAVIC, Salvatore SIRIGU

DIFENSORI: Alessandro BUONGIORNO (numero di maglia 87), Nicolas BURDISSO, Lorenzo DE SILVESTRI, Alessandro FIORDALISO (numero di maglia 60), Cristian MOLINARO, Emiliano MORETTI, Nicolas NKOULOU, Leonardo RIVOIRA (numero di maglia 50)

CENTROCAMPISTI: Afriyie ACQUAH, Samuel GUSTAFSON, Joel OBI, Tomas RINCON. Mirko VALDIFIORI

ATTACCANTI: Alex BERENGUER, Lucas BOYE’, Manuel DE LUCA, Iago FALQUE, Vincenzo MILLICO (numero di maglia 62), Mbaye NIANG, Umar SADIQ

Genoa

1 Perin, 2 Spolli, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Bertolacci, 10 Lapadula, 11 Taarabt, 13 Rossettini 14 Biraschi, 16 Galabinov, 19 Pandev, 20 Rosi, 21 Brlek, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 30 Rigoni, 38 Zima, 40 Omeonga, 44 Veloso, 49 Rossi, 64 Pellegri, 87 Zukanovic, 93 Laxalt.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Obi; Iago Falquè, Niang, Berenguer. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Moretti, Gustafson, Acquah, Boyè, Sadiq, Edera, De Luca. Allenatore:Sinisa Mihajlovic.

GENOA (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Brlek, Miguel Veloso, Rigoni, Laxalt; Taarabt, Pandev. A disposizione: Lamanna, Biraschi, Gentiletti, Rossettini, Omeonga, Bertolacci, Cofie, Centurion, Ricci, Pellegri, Lapadula, Rossi, Galabinov. Allenatore: Davide Ballardini.

Indisponibili: Migliore

Squalificati: -

I PRECEDENTI

Dal ritorno del Torino nella massima serie nel 2012/13, il bilancio tra queste due squadre è in perfetto equilibrio: tre successi per parte e quattro pareggi.