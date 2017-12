Torino-Genoa: le parole di Mihajlovic e Ballardini nel post gara

Source photo: profilo Twitter Torino FC

Pari e patta tra Torino e Genoa, con i ragazzi di Mihajlovic che non riescono a superare l'attenta difesa gialloblu, orchestrata da un Mattia Perin in stato di grazia e spesso determinante in più di un'occasione. Intervistato ai microfoni della Rai, l'ex tecnico di Milan e Sampdoria ha parlato proprio della sfida: "Purtroppo un altro pareggio anche se non posso dire nulla ai miei ragazzi, meritavamo di vincere. Avevamo tante assenze, lo ripeto, meritavamo di vincere, oggi davvero tante assenze e poi Perin ha preso tutto. Niang ha giocato bene, dobbiamo ancora lavorare, alla fine la ruota girerà".

Inevitabile, poi, il passaggio su derby di Coppa Italia contro la Juventus, che potrebbe aprire ai granata le port delle semifinali di Tim Cup: "Recupero solo Baselli, cambierà qualcosa dopo la sosta. Il Torino comunque sta bene ed è pronto per il derby di coppa Italia contro la Juventus". Una Juventus prossimamente impegnata contro l'Hellas nell'anticipo del posticipo del sabato, impegno che potrebbe costringere i bianconeri a qualche cambio di formazione.

Meno deluso, invece, Ballardini, che si gode il punto contro i granata: "Siamo stati bravi a coprire il campo in fase difensiva - ha detto alla Rai - abbiamo allenare per migliorare in attacco. Rossi? Nella mia visione di gioco ho sempre giocato con tre attaccanti, poi ci sono degli equilibri da rispettare. La squadra deve essere compatta nelle due fasi di gioco, dobbiamo considerare questo. Rossi ha fatto emozionare tutti, ha lasciato un ricordo meraviglioso. Speriamo che ce ne siano tanti altri di momenti, lo merita. Speriamo che da qui in avanti ci siano tante soddisfazioni per lui".