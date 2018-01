Torino, adesso è ufficiale: esonerato Mihajlovic

E' stata fatale la seconda sconfitta stagionale all'Allianz Stadium per Sinisa Mihajlovic. Dopo le notizie rimbalzate nella notte, qualche minuto fa è arrivata l'ufficialità della notizia relativa all'esonero dell'ex difensore della Lazio, il quale non sarà più l'allenatore del Torino.

Dopo il primo KO subito nel derby della Mole in campionato, che ha contribuito ad incrinare i rapporti con il patron Cairo, è stato decisivo il secondo, quello di ieri in Coppa Italia, per maturare la decisione dell'addio del tecnico serbo, il quale lascia la panchina dopo un anno e mezzo dal suo arrivo.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Torino: "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Sinisa Mihajlovic dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A Sinisa e al suo staff vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata".

Petrachi e Cairo si sono già tuffati alla ricerca del sostituto dell'ex Catania e Fiorentina e, presumibilmente, sarà Walter Mazzarri a rilevarlo nelle prossime ore. L'allenatore ex Reggina, Napoli, Inter e Watford tra le altre potrebbe firmare un contratto fino al 2020.