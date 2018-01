Il Torino di Mazzarri: Belotti punto fermo, duelli sulle fasce

Twitter Matteo Pedrosi

Il Torino apre oggi un nuovo corso, quello di Walter Mazzarri. Il tecnico ex Inter e Napoli torna in Italia dopo la parentesi inglese al Watford e lo fa in una squadra ricca di talento, ma non ideale per il suo modo di intendere il calcio. E' infatti arcinoto che l'allenatore di San Vincenzo sia un integralista del 3-5-2, modulo utilizzato in tutte le sue ultime avventure e con cui ha fatto la fortuna del Napoli, ma tra i granata trova molti esterni offensivi come Ljajic, Iago Falque, Berenguer e Boye, calciatori che si dovranno adattare o al ruolo di seconda punta o a quello di esterno a tutto campo. Quale sarà quindi l'undici titolare che utilizzerà? Andiamo a scoprirlo reparto per reparto.

Partiamo dunque dalle fondamenta di una squadra, ovvero la difesa. A difendere la porta dello Stadio Grande Torino ci sarà certamente Salvatore Sirigu, numero uno indiscusso della rosa granata. Davanti a lui il terzetto difensivo si baserà certamente su Nicolàs Burdisso e Nicolas N'Koulou, mentre per il terzo posto ci sono Moretti e Rossettini, ma attenzione anche a Lyanco, che quando tornerà dall'infortunio alla caviglia sarà della partita. I veri dubbi, però, sono sui due esterni. Se il terzetto di centrocampo non dà molto spazio alla fantasia, con Rincòn, Obi e Baselli, chiamato a fare l'Hamsik della situazione, sull'out di destra e su quello di sinistra è aperto il casting. Out Valdifiori, giocatore non adatto al gioco di Mazzarri, e Acquah, vista la poca tecnica che renderebbe difficoltosa l'uscita del pallone.

Come detto, gli esterni presenti in rosa sono molti, ma sono quasi tutti offensivi. Tuttavia, giocatori come Molinaro, De Silvestri, Barreca e Ansaldi possono fare tutta la fascia senza problemi, garantendo maggiormente in fase difensiva, con l'argentino autore di una grandissima stagione in quel ruolo quando era a Genoa con Gasperini. Per quanto riguarda i giocatori più offensivi, Berenguer è il giocatore che potrebbe più adattarsi al lavoro su tutta la fascia, mentre sia Iago, sia Ljajic sono decisamente meno propensi al ripiegamento difensivo. Appare quindi probabile che sull'out di destra ci sarà De Silvestri, in attesa di Ansaldi, mentre a sinistra potrebbe trovare spazio l'ex Osasuna, con i due sopracitati a giocarsi una maglia in attacco. Infatti, se Belotti è certo del posto, per l'ultima casacca da titolare c'è un ampio ballottaggio. Dato lo stato di forma il favorito sembra essere Iago Falque, con Ljajic ed anche Niang in secondo piano.