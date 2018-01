Serie A, le formazioni ufficiali di Torino - Bologna

Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino per l'esordio sulla panchina dei granata di Walter Mazzarri. L'ex tecnico di Reggina, Napoli ed Inter torna in Serie A e, per la sua prima davanti al pubblico granata, ospita il Bologna di Roberto Donadoni. Due squadre che vanno a caccia di tre punti per provare a superare il limbo di metà classifica e provare ad agganciare il treno Europa, con la salvezza che dovrebbe risultare decisamente tranquilla per entrambe. Quando manca un'ora al fischio d'inizio della gara, i due tecnici hanno sciolto le ultime riserve riguardo gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto. Queste le rispettive scelte.

Non cambia molto Walter Mazzarri, che si affida al 4-3-3 di Mihajlovic senza stravolgere l'assetto tattico. De Silvestri e Molinaro ai lati di Burdisso e Nkoulou, Falque e Berenguer accanto a Niang. Obi, Rincon e Baselli a centrocampo.

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, Burdisso, Nkoulou, Molinaro; Obi, Rincon, Baselli; Falque, Niang, Berenguer.

Verdi, Palacio e Di Francesco alle spalle di Destro nel Bologna di Donadoni. Schema a trazione decisamente offensiva per i felsinei, con Poli e Pulgar chiamati a fare da barometri ed equilibratori in mediana. Mbaye e Krafth terzini, Gonzalez ed Helander centrali davanti a Mirante.

Bologna (4-2-3-1): Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Krafth; Poli, Pulgar; Verdi, Palacio, Di Francesco; Destro.