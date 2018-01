Sassuolo-Torino, vincere per ripartire al meglio

Daniele Baselli guiderà il centrocampo del Torino oggi (Twitter - TorinoFC1906)

La ventunesima giornata di Serie A mette di fronte Sassuolo e Torino in terra Emiliana, al Mapei Stadium. Situazione di classifica diversa per le due squadre, con i padroni di casa in piena lotta salvezza e a 21 punti, solamente sei in più di Spal e Crotone. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta per uno a zero rimediata in casa del Genoa due settimane fa ed hanno un gran bisogno di punti per allontanare la "zona rossa". Situazione ben differente per il Torino che si presenta alla partita contro gli emiliani contando su una classifica che non preclude nulla, la qualificazione all'Europa League è ancora più che possibile e dista solo due lunghezze. Importante quindi vincere oggi per continuare ad inseguire le rivali, contando sul proseguimento dell'effetto positivo portato dal cambio di allenatore.

Le probabili formazioni

Iachini vuole tornare a vincere e per la sfida col Torino avrà pochi dubbi e tante scelte quasi obbligate. Fra i pali giocherà Consigli, in difesa dopo l'addio di Cannavaro viene confermata la linea a quattro formata da Lirola a destra, Goldaniga ed Aceri centrali e Peluso a sinistra, in attesa dell'arrivo di Lemos dalla Spagna. A metà campo scalpita Sensi viste le condizioni non ottimali di Magnanelli ma appare difficile che Iachini rinunci al suo capitano. Al suo fianco dovrebbe giocare di nuovo Missiroli con Duncan dall'altra. In avanti, classico tridente formato da Berardi, Politano ed uno tra Matri e Falcinelli, con il primo favorito per la maglia da titolare.

Mazzarri alla prima in trasferta nella sua nuova avventura granata, si respira aria nuova a Torino e c'è molta fiducia dopo il 3 a 0 casalingo contro il Bologna. L'ex tecnico di Napoli e Inter non sembra orientato a rivalutare troppo l'undici di due settimane fa, fra i pali confermato Sirigu e difesa composta da De Silvestri e Molinaro sugli esterni con N'Koulou e Burdisso centrali. A metà campo non cambia nulla, Baselli in cabina di regia con Rincon e Obi ai lati. Davanti assente Belotti, non ancora al meglio, gioca Niang centravanti con Iago Falque da una parte e Berenguer a sinistra. Ancora escluso Ljajic, in ballottaggio con l'ex Osasuna che dovrebbe però avere la meglio.