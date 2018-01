Sassuolo - Torino, Berardi risponde a Obi. Finisce 1 a 1

Un punto a testa al Mapei Stadium, Sassuolo e Torino giocano a viso aperto per buona parte del match ma non trovano la vittoria. Nel primo tempo inizia bene il Torino che va a sbloccare la gara con Obi al 26'. I granata abbassano però il ritmo mentre crescono i padroni di casa, molto pericolosi nel finale di primo tempo e a segno a inizio ripresa con Berardi che firma un gran bel gol. Il finale di partita vede il Sassuolo centrare un palo con Peluso e mangiarsi due occasioni da rete con Matri ma non basta. Finisce uno a uno.

Le formazioni

Iachini stupisce un po' tutti in attacco e schiera Ragusa al posto di Politano a fianco degli annunciati Falcinelli e Berardi. A centrocampo Duncan e Missiroli titolari al fianco di Magnanelli, preferito a Sensi nonostante qualche acciacco fisico. In difesa, in attesa dell'arrivo di Lemos dal Las Palmas, Acerbi e Goldaniga formano la coppia centrale con Lirola e Peluso a completare il reparto a protezione della porta di Consigli.

Risponde Mazzarri lasciando come annunciato in panchina Ljajic, al suo posto gioca Berenguer con Iago Falque e Niang a completare il tridente offensivo. Rincon, Obi e Baselli formano la linea di metà campo, in difesa giocano De Silvestri a destra, Molinaro sulla corsia opposta e N'Koulou al centro assieme a Burdisso. Fra i pali, ovviamente, gioca Sirigu.

Il match

La partita comincia con il Sassuolo che sembra attuare una tattica attendista e fa giocare il Torino. I granata si spingono in avanti dal primo minuto, tengono alto il baricentro e provano immediatamente ad imporre un ritmo elevato. Si difende bene il Sassuolo, Goldaniga ed Acerbi impediscono a Niang di toccare palla nei primi minuti ed anche la fase offensiva sembra, almeno inizialmente, funzionare bene con Berardi e Politano che mettono in gran difficoltà De Silvestri e Molinaro in ripartenza. La squadra di Mazzarri si fa però pericolosa per prima, Iago Falque nei primi dieci minuti e Niang al quarto d'ora ci provano dalla distanza, senza riuscire a centrare il bersaglio grosso. Si fanno vedere in avanti anche i neroverdi, al 18', con Falcinelli che riceve da Duncan e calcia a giro di sinistro, impegnando Sirigu attento a respingere. Il centravanti emiliano si fa vedere ancora, due minuti più tardi, quando stacca di testa sul secondo palo su azione d'angolo, mettendo però alto sopra la traversa. Sono le prime due fiammate neroverdi, che precedono però il gol del vantaggio del Torino: al 26' Baselli calcia una punizione dalla trequarti mettendo il pallone in mezzo. Ne viene fuori una mischia con il pallone che capita sui piedi di Obi, il quale di sinistro batte imparabilmente Consigli.

Il gol subito sveglia il Sassuolo e sembra far adagiare sugli allori il Torino che subisce la reazione dei padroni di casa condotta da Duncan che al 33' calcia da limite con potenza ma senza troppa precisione. Il Sassuolo c'è, questa volta non è solamente una fiammata quella degli uomini di Iachini che vanno vicini al pari al 38' con Berardi che rientra sul sinistro, il suo piede preferito, e calcia in maniera non pulitissima ma riesce comunque ad angolare bene chiamando ad una gran parata Sirigu. Si chiude qui il primo tempo, con Duncan che fa in tempo a prendersi il primo cartellino giallo del match.

La ripresa

Nella seconda frazione di gioco il copione è lo stesso del finale di primo tempo, è infatti il Sassuolo a spingere maggiormente mentre il Torino cerca di difendere il vantaggio. Al 53', Iachini effettua il primo cambio a sua disposizione inserendo Matri al posto di Ragusa. Passa un solo minuto ed ecco che il Sassuolo raggiunge il tanto ricercato pareggio: Duncan controlla nella sua metà campo e lancia in profondità Berardi che taglia verso il centro, sterza su Molinaro saltandolo in bello stile e calcia a giro di destro, trovando il gol del pareggio.

Non si accontentano del pari i padroni di casa che continuano a spingere e al 59' si fanno pericolosi con Falcinelli che calcia dal limite su servizio di Duncan e trova la respinta di Sirigu. Sul seguente angolo, palla gol clamorosa sul piede di Matri che però è impreciso e da pochi passi colpisce malissimo. Cambi per entrambi gli allenatori, Mazzarri inserisce Moretti per Berenguer e Ansaldi per Obi mentre Iachini opta per Politano al posto di Falcinelli. Sempre Sassuolo più pericoloso e al 71' arriva il palo colpito da Peluso su azione d'angolo dopo la spizzata di Matri. Il centravanti ex Juventus ha una seconda clamorosa occasione due minuti più tardi, quando lanciato in profondità da Missiroli è quasi perfetto nella conclusione e il pallone di perde sul fondo di pochissimo. Si entra quindi nel finale di partita, le squadre addormentano il gioco, in particolare il Sassuolo e le uniche fiammate arrivano da Iago Falque che ci prova all'85' su servizio di Baselli ma il suo diagonale destro si perde di poco sul fondo.

Finisce dunque 1 a 1, il Sassuolo strappa in rimonta un punto comunque fondamentale mentre il Torino si mangia le mani e scivola a meno quattro punti dalla Sampdoria, vittoriosa a Genova contro la Fiorentina.