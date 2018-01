Torino: Mazzarri valuta Belotti e lavora sul 3-5-2

Source photo: profilo Twitter Torino

Sessione di allenamento pomeridiana, per il Torino di Walter Mazzarri, che nel pomeriggio di oggi ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Benevento, match da vincere assolutamente per confermare la decisa inversione di tendenza rispetto alla parentesi agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Pur tenendo il 4-3-3 come modulo principale, l'ex tecnico del Watford sicuramente proverà la difesa a tre, vista anche contro il Sassuolo nei momenti di maggiore difficoltà della gara. La linea difensiva non ha creato molti problemi, con il Torino che ha riacquistato maggiore solidità e limitato le controffensive neroverdi.

Tra i tanti problemi, Mazzarri dovrà risolvere la grana riguardante Andrea Belotti, da troppo tempo lontano dai campi di gioco. Con Niang impiegato come-vice prima punta, il tecnico ex Watford ha dovuto riorganizzare le manovre offensive della propria rosa, senza poter disporre però di quell'attaccante capace di bucare la porta in più di una circostanza. L'esterno francese non convince da bomber, motivo che sicuramente spingerà la società a sondare qualche colpo sul mercato. Risposte chiarificatrici arriveranno, comunque, nei prossimi giorni: se Belotti dovesse allenarsi sempre più a pieno regime, infatti, il pericoloso di perderlo ancora per molto potrebbe essere scongiurato.

Sul mercato, inoltre, sembra sempre più vicino Donsah, centrocampista del Bologna cercato anche nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Valutato circa 8 milioni, Donsah potrebbe approdare in Piemonte per una cifra vicina ai 7, che andrebbe a soddisfare entrambe le parti. In caso di ingaggio, a partire dovrebbe essere Acquah, considerato tutt'altro che incedibile dalla società granata. Il Genoa lo vuole e, con i soldi derivanti dalla cessione di Laxalt, potrebbe decisamente tentare l'affondo. Occhio anche alla pressione del Crotone per Edera: il ragazzo potrebbe fare minutaggio in Calabria.